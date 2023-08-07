Власти ускорили импортозамещение для перехода на 5G

Власти ускорили импортозамещение в наиболее пострадавшей от санкций сфере

07 августа 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Правительство РФ выделило около 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Развитие отечественной электронной промышленности позволит России обойтись собственными средствами при переходе на сети пятого поколения. Так научный сотрудник кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Елена Омельянчук прокомментировала URA.RU итоги совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Глава правительства заявил, что выделено дополнительно около 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи. «Весь мир переходит на следующий стандарт сотовой связи, поэтому важно, чтобы уровень технологической оснащенности России соответствовал мировому уровню. Развитие отечественной электронной промышленности позволит обходиться собственными средствами, не закупая компоненты за рубежом. Электронная промышленность в России жива, развивается, так что постепенно все будет заменено на отечественные разработки. Санкции сказались на отрасли на начальном этапе, но и стали стимулом для развития собственной промышленности», — пояснила Елена Омельянчук. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что всего на выпуск базовых станций мобильной связи за три года выделено почти 12 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство продолжит поддерживать проектирование и производство в России передовой продукции, подчеркнул в ходе совещания Мишустин. Это имеет особое значение в сфере телекоммуникаций, где традиционно применялось зарубежное оборудование, поставки которого приостановлены. «На прошедшей в июне стратегической сессии по развитию отрасли связи мы подробно обсуждали, как ускорить внедрение именно российских систем. И чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения, в текущем году дополнительно направим около 3,5 млрд рублей на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 млрд рублей», — сказал премьер. По словам Мишустина, принятое решение обеспечит сотовое покрытие на аппаратной базе, которая сделана в России, что позволит жителям страны использовать быструю и надежную связь. Также это станет очередным шагом на пути к достижению технологического суверенитета, отметил глава кабмина. «Мы надеемся, что научно-исследовательские работы в этой области будут эффективны и что наши компании будут продолжать создавать отечественные решения и совершенствовать то, что сегодня есть в заделах», — резюмировал Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Развитие отечественной электронной промышленности позволит России обойтись собственными средствами при переходе на сети пятого поколения. Так научный сотрудник кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Елена Омельянчук прокомментировала URA.RU итоги совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Глава правительства заявил, что выделено дополнительно около 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи. «Весь мир переходит на следующий стандарт сотовой связи, поэтому важно, чтобы уровень технологической оснащенности России соответствовал мировому уровню. Развитие отечественной электронной промышленности позволит обходиться собственными средствами, не закупая компоненты за рубежом. Электронная промышленность в России жива, развивается, так что постепенно все будет заменено на отечественные разработки. Санкции сказались на отрасли на начальном этапе, но и стали стимулом для развития собственной промышленности», — пояснила Елена Омельянчук. Правительство продолжит поддерживать проектирование и производство в России передовой продукции, подчеркнул в ходе совещания Мишустин. Это имеет особое значение в сфере телекоммуникаций, где традиционно применялось зарубежное оборудование, поставки которого приостановлены. «На прошедшей в июне стратегической сессии по развитию отрасли связи мы подробно обсуждали, как ускорить внедрение именно российских систем. И чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения, в текущем году дополнительно направим около 3,5 млрд рублей на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 млрд рублей», — сказал премьер. По словам Мишустина, принятое решение обеспечит сотовое покрытие на аппаратной базе, которая сделана в России, что позволит жителям страны использовать быструю и надежную связь. Также это станет очередным шагом на пути к достижению технологического суверенитета, отметил глава кабмина. «Мы надеемся, что научно-исследовательские работы в этой области будут эффективны и что наши компании будут продолжать создавать отечественные решения и совершенствовать то, что сегодня есть в заделах», — резюмировал Мишустин.