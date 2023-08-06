06 августа 2023
05 августа 2023

Власти заподозрили курганцев в гибели уток

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, птицы, цпкио, кормление птиц, река битевка, река, водоем, утки, кормление голубей
Представители курганской власти заподозрили местных жителей в гибели уток в ЦПКиО Фото:

Власти Кургана предполагают что жители причастны к гибели уток в центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Причиной гибели уток в ЦПКиО могло стать то, что гости парка кормили их хлебом в жару, хлебные крошки могли заплесневеть и нанести вред птицам», — указано в посте канала. Представители власти сообщают, что орнитологи рекомендуют использовать для кормления комбикорм, овсянку, морковь, так как кормить птиц хлебом нельзя.

Также специалистами из департамента АПК Курганской области были озвучены результаты проведенного анализа туш погибших в ЦПКиО Кургана уток. Гриппа и иных опасных заболеваний у них выявлено не было. В других озерах в районе Кургана мертвых уток не обнаружили.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана ведут поиск виновных в массовой гибели уток в ЦПКиО. Искать нарушителей планируют через камеры видеонаблюдения, установленные в парке.

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Власти Кургана предполагают что жители причастны к гибели уток в центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Причиной гибели уток в ЦПКиО могло стать то, что гости парка кормили их хлебом в жару, хлебные крошки могли заплесневеть и нанести вред птицам», — указано в посте канала. Представители власти сообщают, что орнитологи рекомендуют использовать для кормления комбикорм, овсянку, морковь, так как кормить птиц хлебом нельзя. Также специалистами из департамента АПК Курганской области были озвучены результаты проведенного анализа туш погибших в ЦПКиО Кургана уток. Гриппа и иных опасных заболеваний у них выявлено не было. В других озерах в районе Кургана мертвых уток не обнаружили. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана ведут поиск виновных в массовой гибели уток в ЦПКиО. Искать нарушителей планируют через камеры видеонаблюдения, установленные в парке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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