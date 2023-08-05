05 августа 2023
04 августа 2023

Власти Кургана ищут виновных в гибели уток в ЦПКиО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, утята, утенок, утка с утятами
Власти Кургана выясняют причины гибели уток в городском парке Фото:

Власти Кургана ведут поиск виновных в массовой гибели уток в центральном парке культуры и отдыха. Погибших птиц уже сдали на исследование. Об этом представители мэрии сообщили в соцсети.

«Погибшие птицы увезены в лабораторию на исследование. Проверяется версия о некачественном корме. Если это подтвердится, то будет написано заявление в УМВД», — написали представители мэрии в группе «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В ответе уточняется, что в ЦПКиО установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому найти тех, кто кормил уток будет несложно. В парке имеется стенд с информацией, чем можно кормить уток. Однако не все посетители, по мнению властей, соблюдают эти правила.

Ранее жители Кургана заметили, что погибли почти все утки, обитавшие на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Горожане предположили, что птиц кто-то отравил.

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Власти Кургана ведут поиск виновных в массовой гибели уток в центральном парке культуры и отдыха. Погибших птиц уже сдали на исследование. Об этом представители мэрии сообщили в соцсети. «Погибшие птицы увезены в лабораторию на исследование. Проверяется версия о некачественном корме. Если это подтвердится, то будет написано заявление в УМВД», — написали представители мэрии в группе «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте». В ответе уточняется, что в ЦПКиО установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому найти тех, кто кормил уток будет несложно. В парке имеется стенд с информацией, чем можно кормить уток. Однако не все посетители, по мнению властей, соблюдают эти правила. Ранее жители Кургана заметили, что погибли почти все утки, обитавшие на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Горожане предположили, что птиц кто-то отравил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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