Власти Кургана ищут виновных в гибели уток в ЦПКиО

06 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Власти Кургана выясняют причины гибели уток в городском парке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Кургана ведут поиск виновных в массовой гибели уток в центральном парке культуры и отдыха. Погибших птиц уже сдали на исследование. Об этом представители мэрии сообщили в соцсети. «Погибшие птицы увезены в лабораторию на исследование. Проверяется версия о некачественном корме. Если это подтвердится, то будет написано заявление в УМВД», — написали представители мэрии в группе «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте». В ответе уточняется, что в ЦПКиО установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому найти тех, кто кормил уток будет несложно. В парке имеется стенд с информацией, чем можно кормить уток. Однако не все посетители, по мнению властей, соблюдают эти правила. Ранее жители Кургана заметили, что погибли почти все утки, обитавшие на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Горожане предположили, что птиц кто-то отравил.

Власти Кургана ведут поиск виновных в массовой гибели уток в центральном парке культуры и отдыха. Погибших птиц уже сдали на исследование. Об этом представители мэрии сообщили в соцсети. «Погибшие птицы увезены в лабораторию на исследование. Проверяется версия о некачественном корме. Если это подтвердится, то будет написано заявление в УМВД», — написали представители мэрии в группе «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте». В ответе уточняется, что в ЦПКиО установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому найти тех, кто кормил уток будет несложно. В парке имеется стенд с информацией, чем можно кормить уток. Однако не все посетители, по мнению властей, соблюдают эти правила. Ранее жители Кургана заметили, что погибли почти все утки, обитавшие на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Горожане предположили, что птиц кто-то отравил.