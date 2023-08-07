Гладков раскрыл детали подрыва комбайна на мине в Белгородской области

Гладков: комбайн наехал на мину во время уборки поля в Белгородской области

07 августа 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Водитель и пассажир комбайна получили ранения, заявил Вячеслав Гладков Фото: Сергей Венявский © URA.RU Во время уборки поля в районе села Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный объект, после чего произошел взрыв. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Грайворонском городском округе в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате происшествия водитель и пассажир, находившиеся в кабине комбайна, получили травмы. Один из мужчин получил осколочные ранения. Его доставили в офтальмологический центр города Белгорода, где он получает все необходимое медицинское обслуживание. Второй пострадавший также получил ранения. Врачи провели первичную хирургическую обработку его ран, хотя он отказался от госпитализации и был отпущен домой, заключил Гладков. Ранее стало известно, что в селе Козинка произошел взрыв, когда комбайн наехал на мину. В результате инцидента, 50-летний водитель комбайна получил серьезные повреждения лица, рук и ног.

Во время уборки поля в районе села Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области комбайн наехал на взрывоопасный объект, после чего произошел взрыв. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Грайворонском городском округе в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате происшествия водитель и пассажир, находившиеся в кабине комбайна, получили травмы. Один из мужчин получил осколочные ранения. Его доставили в офтальмологический центр города Белгорода, где он получает все необходимое медицинское обслуживание. Второй пострадавший также получил ранения. Врачи провели первичную хирургическую обработку его ран, хотя он отказался от госпитализации и был отпущен домой, заключил Гладков. Ранее стало известно, что в селе Козинка произошел взрыв, когда комбайн наехал на мину. В результате инцидента, 50-летний водитель комбайна получил серьезные повреждения лица, рук и ног.