В сети распространяются слухи о насильственной выдаче паспортов РФ

В администрации Луганска опровергли слух о том, что жителей силой заставляют получать паспорт РФ

07 августа 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Жители получают паспорта добровольно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В администрации Луганска опровергли слух о том, что жителей насильно заставляют получать паспорта РФ. Люди приходят оформлять документы добровольно. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. В украинских telegram-каналах начало распространяться сообщение о том, что жителей города Счастье (ЛНР) якобы насильно заставляют получать российские паспорта. По версии источников, это делается для того, чтобы на предстоящих выборах была явка. «Для этого они тянут на убой в жару немощных стариков, лица которых просто сияют от бесконечной „благодарности“», — пишут telegram-каналы под видео, где бабушек и дедушек будто бы заставляют силой получать паспорт. На самом деле жители приходят получать паспорта РФ добровольно, при этом желающих очень много. «У нас такие очереди [на получение паспортов РФ], что отдохнуть бы от них. Потому что люди идут сами получать документы. Это [сообщения о том, что паспорта заставляют получать насильно] какой-то бред», — сообщили в администрации Луганска. Видео, которое иллюстрирует то, что жителей якобы силой заставляют получать паспорт, на самом деле было снято в городе Счастье. На кадрах сотрудники МВД ЛНР помогают маломобильным гражданам получить документ, удостоверяющий личность. Для этого администрация Луганска проводит выездной прием населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрации Луганска опровергли слух о том, что жителей насильно заставляют получать паспорта РФ. Люди приходят оформлять документы добровольно. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. В украинских telegram-каналах начало распространяться сообщение о том, что жителей города Счастье (ЛНР) якобы насильно заставляют получать российские паспорта. По версии источников, это делается для того, чтобы на предстоящих выборах была явка. «Для этого они тянут на убой в жару немощных стариков, лица которых просто сияют от бесконечной „благодарности“», — пишут telegram-каналы под видео, где бабушек и дедушек будто бы заставляют силой получать паспорт. На самом деле жители приходят получать паспорта РФ добровольно, при этом желающих очень много. «У нас такие очереди [на получение паспортов РФ], что отдохнуть бы от них. Потому что люди идут сами получать документы. Это [сообщения о том, что паспорта заставляют получать насильно] какой-то бред», — сообщили в администрации Луганска. Видео, которое иллюстрирует то, что жителей якобы силой заставляют получать паспорт, на самом деле было снято в городе Счастье. На кадрах сотрудники МВД ЛНР помогают маломобильным гражданам получить документ, удостоверяющий личность. Для этого администрация Луганска проводит выездной прием населения.