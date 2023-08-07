В сети распространяются слухи о насильственной выдаче паспортов РФ

В администрации Луганска опровергли слух о том, что жителей силой заставляют получать паспорт РФ
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Жители получают паспорта добровольно Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В администрации Луганска опровергли слух о том, что жителей насильно заставляют получать паспорта РФ. Люди приходят оформлять документы добровольно. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации.

В украинских telegram-каналах начало распространяться сообщение о том, что жителей города Счастье (ЛНР) якобы насильно заставляют получать российские паспорта. По версии источников, это делается для того, чтобы на предстоящих выборах была явка. «Для этого они тянут на убой в жару немощных стариков, лица которых просто сияют от бесконечной „благодарности“», — пишут telegram-каналы под видео, где бабушек и дедушек будто бы заставляют силой получать паспорт.

На самом деле жители приходят получать паспорта РФ добровольно, при этом желающих очень много. «У нас такие очереди [на получение паспортов РФ], что отдохнуть бы от них. Потому что люди идут сами получать документы. Это [сообщения о том, что паспорта заставляют получать насильно] какой-то бред», — сообщили в администрации Луганска.

Видео, которое иллюстрирует то, что жителей якобы силой заставляют получать паспорт, на самом деле было снято в городе Счастье. На кадрах сотрудники МВД ЛНР помогают маломобильным гражданам получить документ, удостоверяющий личность. Для этого администрация Луганска проводит выездной прием населения.

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В администрации Луганска опровергли слух о том, что жителей насильно заставляют получать паспорта РФ. Люди приходят оформлять документы добровольно. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. В украинских telegram-каналах начало распространяться сообщение о том, что жителей города Счастье (ЛНР) якобы насильно заставляют получать российские паспорта. По версии источников, это делается для того, чтобы на предстоящих выборах была явка. «Для этого они тянут на убой в жару немощных стариков, лица которых просто сияют от бесконечной „благодарности“», — пишут telegram-каналы под видео, где бабушек и дедушек будто бы заставляют силой получать паспорт. На самом деле жители приходят получать паспорта РФ добровольно, при этом желающих очень много. «У нас такие очереди [на получение паспортов РФ], что отдохнуть бы от них. Потому что люди идут сами получать документы. Это [сообщения о том, что паспорта заставляют получать насильно] какой-то бред», — сообщили в администрации Луганска. Видео, которое иллюстрирует то, что жителей якобы силой заставляют получать паспорт, на самом деле было снято в городе Счастье. На кадрах сотрудники МВД ЛНР помогают маломобильным гражданам получить документ, удостоверяющий личность. Для этого администрация Луганска проводит выездной прием населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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