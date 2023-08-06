06 августа 2023

В Тюмени у агрегатора такси «Яндекс Go» исчез тариф «Эконом». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, желтая машина, covid19, мужчина в маске
На выбор для тюменцев остались тарифы повышенной комфортности Фото:

В Тюмени у агрегатора такси «Яндекс Go» все чаще нельзя выбрать тариф «Эконом». Для заказа доступны тарифы «Комфорт» и «Комфорт +». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько горожан.

«„Эконома“ нет. „Комфорт“ и „Комфорт +“ тупо не берет заказ. 8 раз по неизвестной мне причине водители отказывались от заказа», — рассказала жительница Тюмени Юлия. В подтверждении своих слов девушка приложила скрин с приложения, агрегатор отключил возможность заказать тариф «Эконом».

О нововведениях компании рассказали и другие тюменцы. «В пятницу в семь вечера вызываю такси с работы. В приложении нельзя заказать „Эконом“. Это так искусственно цены поднимают, или что», — недоумевает тюменка Алена Петрова.

Агентство направило запрос в пресс-службу агрегатора. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало о том, в Тюмени выросли цены на услуги такси агрегатора «Яндекс Go». По данным партнеров компании, средняя стоимость услуг такси за последние несколько месяцев выросла приблизительно на 25%.

В приложении исчез тариф «Эконом»
В приложении исчез тариф «Эконом»

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В Тюмени у агрегатора такси «Яндекс Go» все чаще нельзя выбрать тариф «Эконом». Для заказа доступны тарифы «Комфорт» и «Комфорт +». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько горожан. «„Эконома“ нет. „Комфорт“ и „Комфорт +“ тупо не берет заказ. 8 раз по неизвестной мне причине водители отказывались от заказа», — рассказала жительница Тюмени Юлия. В подтверждении своих слов девушка приложила скрин с приложения, агрегатор отключил возможность заказать тариф «Эконом». О нововведениях компании рассказали и другие тюменцы. «В пятницу в семь вечера вызываю такси с работы. В приложении нельзя заказать „Эконом“. Это так искусственно цены поднимают, или что», — недоумевает тюменка Алена Петрова. Агентство направило запрос в пресс-службу агрегатора. Ответ ожидается. Ранее агентство писало о том, в Тюмени выросли цены на услуги такси агрегатора «Яндекс Go». По данным партнеров компании, средняя стоимость услуг такси за последние несколько месяцев выросла приблизительно на 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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