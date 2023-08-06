В Тюмени у агрегатора такси «Яндекс Go» исчез тариф «Эконом». Скрин

07 августа 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

На выбор для тюменцев остались тарифы повышенной комфортности Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени у агрегатора такси «Яндекс Go» все чаще нельзя выбрать тариф «Эконом». Для заказа доступны тарифы «Комфорт» и «Комфорт +». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько горожан. «„Эконома“ нет. „Комфорт“ и „Комфорт +“ тупо не берет заказ. 8 раз по неизвестной мне причине водители отказывались от заказа», — рассказала жительница Тюмени Юлия. В подтверждении своих слов девушка приложила скрин с приложения, агрегатор отключил возможность заказать тариф «Эконом». О нововведениях компании рассказали и другие тюменцы. «В пятницу в семь вечера вызываю такси с работы. В приложении нельзя заказать „Эконом“. Это так искусственно цены поднимают, или что», — недоумевает тюменка Алена Петрова. Агентство направило запрос в пресс-службу агрегатора. Ответ ожидается. Ранее агентство писало о том, в Тюмени выросли цены на услуги такси агрегатора «Яндекс Go». По данным партнеров компании, средняя стоимость услуг такси за последние несколько месяцев выросла приблизительно на 25%. В приложении исчез тариф «Эконом» Читатель URA.RU

В Тюмени у агрегатора такси «Яндекс Go» все чаще нельзя выбрать тариф «Эконом». Для заказа доступны тарифы «Комфорт» и «Комфорт +». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько горожан. «„Эконома“ нет. „Комфорт“ и „Комфорт +“ тупо не берет заказ. 8 раз по неизвестной мне причине водители отказывались от заказа», — рассказала жительница Тюмени Юлия. В подтверждении своих слов девушка приложила скрин с приложения, агрегатор отключил возможность заказать тариф «Эконом». О нововведениях компании рассказали и другие тюменцы. «В пятницу в семь вечера вызываю такси с работы. В приложении нельзя заказать „Эконом“. Это так искусственно цены поднимают, или что», — недоумевает тюменка Алена Петрова. Агентство направило запрос в пресс-службу агрегатора. Ответ ожидается. Ранее агентство писало о том, в Тюмени выросли цены на услуги такси агрегатора «Яндекс Go». По данным партнеров компании, средняя стоимость услуг такси за последние несколько месяцев выросла приблизительно на 25%.