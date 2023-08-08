08 августа 2023

В Кургане сотрудника «Метрополиса» осудили за покупку больничного листа

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец купил больничный у врача через посредника Фото:

Суд вынес приговор курганцу, купившему лист нетрудоспособности и предъявившего его в компанию «Метрополис», где он работал. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Признать К. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (приобретение подложного документа, дача мелкой взятки через посредника)», — сообщается в решении Курганского городского суда. Согласно материалам дела, мужчина приобрел через посредника больничный у врача из травмпункта Кургана и предъявил его в компанию «Метрополис» по месту работы.

Сотрудник торговой компании не ходил на работу в июне прошлого года. Чтобы избежать проблем на работе, он договорился с посредником о получении больничного листа без осмотра доктором. Посредник договорился с врачом травмпункта БСМП Кургана, и после оплаты суммы в размере 8400 рублей мужчина получил больничный лист.

Курганец признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Суд учел это при вынесении приговора. Мужчина был признан виновным. По совокупности сложения наказаний его приговорили к ограничению свободы на один год.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского вахтовика осудили за покупку больничных листов. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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Суд вынес приговор курганцу, купившему лист нетрудоспособности и предъявившего его в компанию «Метрополис», где он работал. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Признать К. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (приобретение подложного документа, дача мелкой взятки через посредника)», — сообщается в решении Курганского городского суда. Согласно материалам дела, мужчина приобрел через посредника больничный у врача из травмпункта Кургана и предъявил его в компанию «Метрополис» по месту работы. Сотрудник торговой компании не ходил на работу в июне прошлого года. Чтобы избежать проблем на работе, он договорился с посредником о получении больничного листа без осмотра доктором. Посредник договорился с врачом травмпункта БСМП Кургана, и после оплаты суммы в размере 8400 рублей мужчина получил больничный лист. Курганец признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Суд учел это при вынесении приговора. Мужчина был признан виновным. По совокупности сложения наказаний его приговорили к ограничению свободы на один год. Ранее URA.RU сообщало, что курганского вахтовика осудили за покупку больничных листов. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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