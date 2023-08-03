Вахтовик из Курганской области осужден за покупку фиктивных больничных

Вахтовик из Далматово купил два больничных, чтобы не ехать на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вахтовик из Курганской области осужден за покупку двух фиктивных больничных в частной клинике Шадринска. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Житель Далматовского района, работающий вахтовым методом, осенью 2021 года через посредника дважды передал врачу — неврологу частной медицинской организации Шадринска деньги в сумме 2 000 руб. за оформление фиктивных листков нетрудоспособности. В дальнейшем мужчина без фактического осмотра врача, в отсутствие какого-либо заболевания, получил листки нетрудоспособности, которые предоставил работодателю с целью получения пособия по временной нетрудоспособности», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина свою вину признал.

Суд признал его виновным в совершении двух преступлений по ч.1 ст. 204.2 УК РФ (коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей) и назначил штраф в размере 15 000 рублей. Приговор вступил в силу.