Курганцы обсуждают возможное увольнение директора колледжа из-за уголовного дела студенток

07 августа 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Любовь Бобкова возглавляет педколледж с 2015 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Директор Курганского педагогического колледжа Любовь Бобкова может лишиться должности из-за уголовного дела в отношении студенток, которых поймали с крупной партией наркотиков. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. «Уголовное дело учащихся Курганского педагогического колледжа может послужить поводом для увольнения директора Любови Бобковой. Властям Бобкова неудобна, так как проявляет независимость в решениях», — рассказал источник. Другой источник сообщил, что у Бобковой заканчивается контракт, и не исключено, что она сама не желает его продлять. В департаменте образования и науки Курганской области на запрос URA.RU ответили, что Любовь Бобкова на сегодняшний день продолжает работу в должности директора Курганского педагогического колледжа. Любовь Бобкова работала начальником главного управления образования Курганской области с 2012 по 2015 годы. URA.RU писало, что с руководящего поста она ушла по семейным обстоятельствам. В 2015 году она возглавила Курганский педагогический колледж. В июле 2023 года в Кургане спецотряд поймал двух девушек в автомобиле с килограммом наркотиков. Из соседнего региона девушки везли в Курганскую область мефедрон для продажи. Возбуждено уголовное дело.

Директор Курганского педагогического колледжа Любовь Бобкова может лишиться должности из-за уголовного дела в отношении студенток, которых поймали с крупной партией наркотиков. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. «Уголовное дело учащихся Курганского педагогического колледжа может послужить поводом для увольнения директора Любови Бобковой. Властям Бобкова неудобна, так как проявляет независимость в решениях», — рассказал источник. Другой источник сообщил, что у Бобковой заканчивается контракт, и не исключено, что она сама не желает его продлять. В департаменте образования и науки Курганской области на запрос URA.RU ответили, что Любовь Бобкова на сегодняшний день продолжает работу в должности директора Курганского педагогического колледжа. Любовь Бобкова работала начальником главного управления образования Курганской области с 2012 по 2015 годы. URA.RU писало, что с руководящего поста она ушла по семейным обстоятельствам. В 2015 году она возглавила Курганский педагогический колледж. В июле 2023 года в Кургане спецотряд поймал двух девушек в автомобиле с килограммом наркотиков. Из соседнего региона девушки везли в Курганскую область мефедрон для продажи. Возбуждено уголовное дело.