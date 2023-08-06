06 августа 2023
05 августа 2023

Глава ЯНАО Артюхов попросил жителей помочь с планированием «Честного маршрута»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов предложил ямальцам поделиться идеями для «Честного маршрута» Фото:

Жители ЯНАО могут принять участие в планировании юбилейного «Честного маршрута», оставив свои предложения и идеи под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. С таким предложением к ямальцам обратился сам Артюхов.

«Жду сигналов и в социальных сетях, они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите в [социальной сети] „ВКонтакте“ под постом и в личные сообщения, обо всем, что требует внимания», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Во время традиционного объезда округа от Салехарда до Ноябрьска, губернатор проверит строительство дорог, ремонтов и поручений прошлых лет. Также Артюхов проведет открытые встречи со всеми желающими. Особое внимание глава округа в этом году уделит встречам с участниками специальной военной операции и их семьями.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов уже провел серию выездов в отдаленные поселения, которые оказываются за пределами «Честного маршрута». В то же время, главы городов и районов усиленно готовятся к отчетам перед губернатором.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО могут принять участие в планировании юбилейного «Честного маршрута», оставив свои предложения и идеи под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. С таким предложением к ямальцам обратился сам Артюхов. «Жду сигналов и в социальных сетях, они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите в [социальной сети] „ВКонтакте“ под постом и в личные сообщения, обо всем, что требует внимания», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. Во время традиционного объезда округа от Салехарда до Ноябрьска, губернатор проверит строительство дорог, ремонтов и поручений прошлых лет. Также Артюхов проведет открытые встречи со всеми желающими. Особое внимание глава округа в этом году уделит встречам с участниками специальной военной операции и их семьями. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов уже провел серию выездов в отдаленные поселения, которые оказываются за пределами «Честного маршрута». В то же время, главы городов и районов усиленно готовятся к отчетам перед губернатором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...