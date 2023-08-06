Глава ЯНАО Артюхов попросил жителей помочь с планированием «Честного маршрута»

07 августа 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов предложил ямальцам поделиться идеями для «Честного маршрута» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Жители ЯНАО могут принять участие в планировании юбилейного «Честного маршрута», оставив свои предложения и идеи под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. С таким предложением к ямальцам обратился сам Артюхов. «Жду сигналов и в социальных сетях, они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите в [социальной сети] „ВКонтакте“ под постом и в личные сообщения, обо всем, что требует внимания», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. Во время традиционного объезда округа от Салехарда до Ноябрьска, губернатор проверит строительство дорог, ремонтов и поручений прошлых лет. Также Артюхов проведет открытые встречи со всеми желающими. Особое внимание глава округа в этом году уделит встречам с участниками специальной военной операции и их семьями. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов уже провел серию выездов в отдаленные поселения, которые оказываются за пределами «Честного маршрута». В то же время, главы городов и районов усиленно готовятся к отчетам перед губернатором.

Жители ЯНАО могут принять участие в планировании юбилейного «Честного маршрута», оставив свои предложения и идеи под постом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. С таким предложением к ямальцам обратился сам Артюхов. «Жду сигналов и в социальных сетях, они часто становятся точками маршрута, началом важных для ямальцев решений. Пишите в [социальной сети] „ВКонтакте“ под постом и в личные сообщения, обо всем, что требует внимания», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. Во время традиционного объезда округа от Салехарда до Ноябрьска, губернатор проверит строительство дорог, ремонтов и поручений прошлых лет. Также Артюхов проведет открытые встречи со всеми желающими. Особое внимание глава округа в этом году уделит встречам с участниками специальной военной операции и их семьями. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов уже провел серию выездов в отдаленные поселения, которые оказываются за пределами «Честного маршрута». В то же время, главы городов и районов усиленно готовятся к отчетам перед губернатором.