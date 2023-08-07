В Екатеринбурге агенты по недвижимости бьют тревогу из-за нового вида мошенничества

07 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Неизвестные заставляют свердловчан продавать квартиры и переводить деньги на «безопасные» счета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге участились случаи, когда неизвестные обманом заставляют горожан продавать квартиры и переводить деньги на подконтрольные им счета. При этом делают это настолько умело, что вводят в заблуждение даже сотрудников агентств недвижимости. Об этом URA.RU рассказала руководитель Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова. «Нам поступило несколько сигналов от руководителей агентств недвижимости, после чего было организовано совещание с представителями правоохранительных органов. Мы обсудили, какие превентивные меры можно предпринимать, чтобы избегать таких случаев. Попросили МВД сформировать для нас рекомендации, чтобы распространить их среди руководителей агентств недвижимости», — рассказала глава УПН. Если схема, по которой мошенники звонят и просят назвать код из СМС, давно знакома горожанам, то мошенничество при сделках с недвижимостью — тренд последних месяцев. Как правило, мошенники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банков и говорят, что третье лицо пытается продать их квартиру. После этого обманом вынуждают их продать квартиру и перевести деньги на «безопасные» счета. Причем до окончания сделки умудряются связаться с агентами по недвижимости, чтобы согласовать определенные детали. Им они представляются родственниками потерпевших. «В первую очередь нужно понимать, что если сделка проходит с участием агентства недвижимости, которое является членом УПН, то его сотрудники точно проинструктированы, как действовать в таких ситуациях. До момента, пока не завершится сделка, можно по выделенным для специалистов по недвижимости каналам обратиться и проверить продавца, это очень важно», — добавляет Валерия Козлова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге участились случаи, когда неизвестные обманом заставляют горожан продавать квартиры и переводить деньги на подконтрольные им счета. При этом делают это настолько умело, что вводят в заблуждение даже сотрудников агентств недвижимости. Об этом URA.RU рассказала руководитель Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова. «Нам поступило несколько сигналов от руководителей агентств недвижимости, после чего было организовано совещание с представителями правоохранительных органов. Мы обсудили, какие превентивные меры можно предпринимать, чтобы избегать таких случаев. Попросили МВД сформировать для нас рекомендации, чтобы распространить их среди руководителей агентств недвижимости», — рассказала глава УПН. Если схема, по которой мошенники звонят и просят назвать код из СМС, давно знакома горожанам, то мошенничество при сделках с недвижимостью — тренд последних месяцев. Как правило, мошенники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банков и говорят, что третье лицо пытается продать их квартиру. После этого обманом вынуждают их продать квартиру и перевести деньги на «безопасные» счета. Причем до окончания сделки умудряются связаться с агентами по недвижимости, чтобы согласовать определенные детали. Им они представляются родственниками потерпевших. «В первую очередь нужно понимать, что если сделка проходит с участием агентства недвижимости, которое является членом УПН, то его сотрудники точно проинструктированы, как действовать в таких ситуациях. До момента, пока не завершится сделка, можно по выделенным для специалистов по недвижимости каналам обратиться и проверить продавца, это очень важно», — добавляет Валерия Козлова.