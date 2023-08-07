Мошенники по телефону заставили екатеринбуржца продать квартиру

08 августа 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга до последнего не понимал, что им манипулируют мошенники ради квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 46-летний местный житель стал жертвой мошенников, которые по телефону заставили его продать квартиру. При этом сделку заключили с реальным человеком при участии нотариуса, рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД. «В минувшие выходные 46-летнему жителю города поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что его квартира находится под арестом. Под давлением мошенников потерпевший взял два кредита на общую сумму 440 тысяч рублей и перевел на указанные звонившими счета якобы для снятия ареста. Поняв, что жертва „ведется“, мошенники вновь перезвонили гражданину и заставили его продать квартиру за 2 млн 150 тысяч рублей», — рассказали в полиции. При этом сделку пострадавший заключил с реальным человеком и при участии нотариуса. Вырученную с продажи квартиры сумму мужчина снова перевел мошенникам. В полиции призывают горожан быть бдительными и не доверять незнакомцам, кем бы они не представлялись. Случаи мошенничества при сделках с недвижимостью в последнее время участились. Глава Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова рассказывала URA.RU, что мошенникам удается обмануть даже агентов по недвижимости.

В Екатеринбурге 46-летний местный житель стал жертвой мошенников, которые по телефону заставили его продать квартиру. При этом сделку заключили с реальным человеком при участии нотариуса, рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД. «В минувшие выходные 46-летнему жителю города поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что его квартира находится под арестом. Под давлением мошенников потерпевший взял два кредита на общую сумму 440 тысяч рублей и перевел на указанные звонившими счета якобы для снятия ареста. Поняв, что жертва „ведется“, мошенники вновь перезвонили гражданину и заставили его продать квартиру за 2 млн 150 тысяч рублей», — рассказали в полиции. При этом сделку пострадавший заключил с реальным человеком и при участии нотариуса. Вырученную с продажи квартиры сумму мужчина снова перевел мошенникам. В полиции призывают горожан быть бдительными и не доверять незнакомцам, кем бы они не представлялись. Случаи мошенничества при сделках с недвижимостью в последнее время участились. Глава Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова рассказывала URA.RU, что мошенникам удается обмануть даже агентов по недвижимости.