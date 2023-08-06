06 августа 2023

В штабе губернатора Моора нашли способ, как сделать предвыборную рассылку интересной. Скрин

Тюменцы начали получать письма с обращением губернатора Александра Моора
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум. Тюмень, моор александр
Жители Тюмени получили рассылку губернатора Моора Фото:

В штабе губернатора Александра Моора нашли способ, как разнообразить привычную всем предвыборную рассылку. Ее составили в форме обращения губернатора, использовав его личную подпись. Об этом URA.RU жители Тюмени, получившие рассылку.

«По всему городу есть точки, где можно поучаствовать в викторине на знание фактов об области. Участникам викторины начали приходить электронную на почту обращения губернатора. Отправитель — „Александр М.“», —рассказывают инсайдеры.

Таким способом команда Моора отошла от привычных сухих сообщений с датой выборов и информационной сводке о кандидате. Вместо этого тюменцы получают обращение от действующего губернатора. Собеседники агентства называют лишь один минус: указанный электронный адрес губернатора не принимает ответные сообщения.

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Ранее URA.RU сообщало, как Александр Моор сдержал обещание, данное Путину в Кремле.

Обращение губернатора Моора к тюменцам
Обращение губернатора Моора к тюменцам

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В штабе губернатора Александра Моора нашли способ, как разнообразить привычную всем предвыборную рассылку. Ее составили в форме обращения губернатора, использовав его личную подпись. Об этом URA.RU жители Тюмени, получившие рассылку. «По всему городу есть точки, где можно поучаствовать в викторине на знание фактов об области. Участникам викторины начали приходить электронную на почту обращения губернатора. Отправитель — „Александр М.“», —рассказывают инсайдеры. Таким способом команда Моора отошла от привычных сухих сообщений с датой выборов и информационной сводке о кандидате. Вместо этого тюменцы получают обращение от действующего губернатора. Собеседники агентства называют лишь один минус: указанный электронный адрес губернатора не принимает ответные сообщения. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Ранее URA.RU сообщало, как Александр Моор сдержал обещание, данное Путину в Кремле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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