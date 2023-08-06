В штабе губернатора Моора нашли способ, как сделать предвыборную рассылку интересной. Скрин

Тюменцы начали получать письма с обращением губернатора Александра Моора

07 августа 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени получили рассылку губернатора Моора Фото: Денис Моргунов © URA.RU В штабе губернатора Александра Моора нашли способ, как разнообразить привычную всем предвыборную рассылку. Ее составили в форме обращения губернатора, использовав его личную подпись. Об этом URA.RU жители Тюмени, получившие рассылку. «По всему городу есть точки, где можно поучаствовать в викторине на знание фактов об области. Участникам викторины начали приходить электронную на почту обращения губернатора. Отправитель — „Александр М.“», —рассказывают инсайдеры. Таким способом команда Моора отошла от привычных сухих сообщений с датой выборов и информационной сводке о кандидате. Вместо этого тюменцы получают обращение от действующего губернатора. Собеседники агентства называют лишь один минус: указанный электронный адрес губернатора не принимает ответные сообщения. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Ранее URA.RU сообщало, как Александр Моор сдержал обещание, данное Путину в Кремле. Обращение губернатора Моора к тюменцам

В штабе губернатора Александра Моора нашли способ, как разнообразить привычную всем предвыборную рассылку. Ее составили в форме обращения губернатора, использовав его личную подпись. Об этом URA.RU жители Тюмени, получившие рассылку. «По всему городу есть точки, где можно поучаствовать в викторине на знание фактов об области. Участникам викторины начали приходить электронную на почту обращения губернатора. Отправитель — „Александр М.“», —рассказывают инсайдеры. Таким способом команда Моора отошла от привычных сухих сообщений с датой выборов и информационной сводке о кандидате. Вместо этого тюменцы получают обращение от действующего губернатора. Собеседники агентства называют лишь один минус: указанный электронный адрес губернатора не принимает ответные сообщения. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Ранее URA.RU сообщало, как Александр Моор сдержал обещание, данное Путину в Кремле.