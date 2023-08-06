В ЯНАО перенесли сроки закрытия главной трассы

Участок трассы Надым — Салехард не будут перекрывать на двое суток
Перекрытия участка автодороги Надым — Салехард, запланированное с 8 по 10 августа, не будет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Перекрытие дороги Надым — Салехард отменяется. О новых возможных датах остановки движения сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Также, корреспонденту агентства пояснили, что новые даты возможного перекрытия пока неизвестны.
Ранее URA.RU рассказало, что данный участок трассы планировалось закрыть на двое суток для ремонта на газопроводе. До этого его уже перекрывали, работы прошли штатно.
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