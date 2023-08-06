06 августа 2023
05 августа 2023

В ЯНАО перенесли сроки закрытия главной трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Участок трассы Надым — Салехард не будут перекрывать на двое суток Фото:

Перекрытия участка автодороги Надым — Салехард, запланированное с 8 по 10 августа, не будет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Перекрытие дороги Надым — Салехард отменяется. О новых возможных датах остановки движения сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Также, корреспонденту агентства пояснили, что новые даты возможного перекрытия пока неизвестны.

Ранее URA.RU рассказало, что данный участок трассы планировалось закрыть на двое суток для ремонта на газопроводе. До этого его уже перекрывали, работы прошли штатно.

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Перекрытия участка автодороги Надым — Салехард, запланированное с 8 по 10 августа, не будет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Перекрытие дороги Надым — Салехард отменяется. О новых возможных датах остановки движения сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Также, корреспонденту агентства пояснили, что новые даты возможного перекрытия пока неизвестны. Ранее URA.RU рассказало, что данный участок трассы планировалось закрыть на двое суток для ремонта на газопроводе. До этого его уже перекрывали, работы прошли штатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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