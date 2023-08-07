Экс-депутат Харькова раскрыл, как взять город, чтобы остановить атаки ВСУ по Белгороду

Экс-депутат Харькова Кеворкян: наступление на Купянск остановит переброску ВСУ на южный запорожский фронт

08 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Наступать на Харьков нужно с севера, вдоль рек, считает Константин Кеворкян Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Харьков нужно наступать с севера, от Белгорода, вдоль течения рек, чтобы взять город и тем самым остановить атаки ВСУ по Белгородской области. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель telegram-канала «Украина.ру», политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. «Наступление на Купянск имеет политическое измерение, то есть мы возвращаем территории, утраченные в результате, так называемого, Харьковского отступления. С другой точки зрения, мы идем не в самом удобном для наступления месте. Там есть две мощные водные преграды — река Оскол и река Северский Донецк, которые текут с севера на юг. Наступая, мы не можем рассчитывать там на стратегические прорывы. Опыт Великой Отечественной войны показывает, что наступления с восточного направления на Харьков были неудачными. Удачными были наступательные действия с севера, от Белгорода, вдоль течения рек. Соответственно, если у российского командования есть стратегический замысел по окружению, либо взятию Харькова, то он должен опираться именно на этот опыт. Действия, происходящие сейчас, носят тактический характер: сковывание резервов противника, недопущения их переброски на южный Запорожский фронт», — объяснил Константин Кеворкян. Экс-депутат Харьковского горсовета напомнил, что без освобождения Харькова не остановить атаки ВСУ по Белгороду и области. «Без решения этой задачи невозможно обеспечить безопасность Белгородской области и самого города Белгорода, который находится в 30 километрах от границы в поле досягаемости, как дальнобойной артиллерии, так и других средств поражения, типа ракет или БПЛА. Я уже не говорю о городах Шебекино, Грайворон и других прилегающих территориях. Нужно купировать, то есть нужно создать зону безопасности, где-то на 30-40 км к югу от границы. Но здесь мы утыкаемся в окружение Харькова. Эти территории без взятия города невозможно будет удержать, потому что они будут подвергаться атакам с территории самого мегаполиса. Ответный огонь по мегаполису приведет к большим человеческим жертвам, что не стоит в задачах спецоперации. Задачей СВО, как мы помним, наоборот является максимальное сохранение гражданского населения», — подчеркнул Кеворкян. Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад», полковник Сергей Зыбинский завил, что подразделения РФ захватили на купянском направлении семь опорных пунктов ВСУ. Находятся они в районе Ольшан (Харьковская область). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Харьков нужно наступать с севера, от Белгорода, вдоль течения рек, чтобы взять город и тем самым остановить атаки ВСУ по Белгородской области. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель telegram-канала «Украина.ру», политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. «Наступление на Купянск имеет политическое измерение, то есть мы возвращаем территории, утраченные в результате, так называемого, Харьковского отступления. С другой точки зрения, мы идем не в самом удобном для наступления месте. Там есть две мощные водные преграды — река Оскол и река Северский Донецк, которые текут с севера на юг. Наступая, мы не можем рассчитывать там на стратегические прорывы. Опыт Великой Отечественной войны показывает, что наступления с восточного направления на Харьков были неудачными. Удачными были наступательные действия с севера, от Белгорода, вдоль течения рек. Соответственно, если у российского командования есть стратегический замысел по окружению, либо взятию Харькова, то он должен опираться именно на этот опыт. Действия, происходящие сейчас, носят тактический характер: сковывание резервов противника, недопущения их переброски на южный Запорожский фронт», — объяснил Константин Кеворкян. Экс-депутат Харьковского горсовета напомнил, что без освобождения Харькова не остановить атаки ВСУ по Белгороду и области. «Без решения этой задачи невозможно обеспечить безопасность Белгородской области и самого города Белгорода, который находится в 30 километрах от границы в поле досягаемости, как дальнобойной артиллерии, так и других средств поражения, типа ракет или БПЛА. Я уже не говорю о городах Шебекино, Грайворон и других прилегающих территориях. Нужно купировать, то есть нужно создать зону безопасности, где-то на 30-40 км к югу от границы. Но здесь мы утыкаемся в окружение Харькова. Эти территории без взятия города невозможно будет удержать, потому что они будут подвергаться атакам с территории самого мегаполиса. Ответный огонь по мегаполису приведет к большим человеческим жертвам, что не стоит в задачах спецоперации. Задачей СВО, как мы помним, наоборот является максимальное сохранение гражданского населения», — подчеркнул Кеворкян. Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад», полковник Сергей Зыбинский завил, что подразделения РФ захватили на купянском направлении семь опорных пунктов ВСУ. Находятся они в районе Ольшан (Харьковская область).