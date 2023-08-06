06 августа 2023

Российские солдаты взяли семь опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

«Подразделения группировки войск „Запад“ захватили 7 опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан», — отметил Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в ходе боев была разгромлена рота пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны РФ говорили, что ВС РФ улучшили свои позиции в Харьковской области. В Луганской народной республике ими также был освобожден населенный пункт Новоселовское.

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Российские солдаты из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. «Подразделения группировки войск „Запад“ захватили 7 опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан», — отметил Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в ходе боев была разгромлена рота пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее в Минобороны РФ говорили, что ВС РФ улучшили свои позиции в Харьковской области. В Луганской народной республике ими также был освобожден населенный пункт Новоселовское.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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