Российские военные уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
«Подразделения группировки войск „Запад“ захватили 7 опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан», — отметил Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в ходе боев была разгромлена рота пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее в Минобороны РФ говорили, что ВС РФ улучшили свои позиции в Харьковской области. В Луганской народной республике ими также был освобожден населенный пункт Новоселовское.
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