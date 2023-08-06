Российские солдаты взяли семь опорных пунктов ВСУ на купянском направлении 07 августа 2023 в 07:13 Размер текста - 17 + Российские военные уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. «Подразделения группировки войск „Запад“ захватили 7 опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан», — отметил Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в ходе боев была разгромлена рота пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее в Минобороны РФ говорили, что ВС РФ улучшили свои позиции в Харьковской области. В Луганской народной республике ими также был освобожден населенный пункт Новоселовское. Российские солдаты из группировки «Запад» взяли под свой контроль семь опорных пунктов на купянском направлении в районе Ольшан. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. «Подразделения группировки войск „Запад“ захватили 7 опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан», — отметил Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в ходе боев была разгромлена рота пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее в Минобороны РФ говорили, что ВС РФ улучшили свои позиции в Харьковской области. В Луганской народной республике ими также был освобожден населенный пункт Новоселовское. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям