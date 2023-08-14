В скандальном курганском департаменте заменили опытного сотрудника

В курганском департаменте ЖКХ нашли замену уволившемся замдиректора

14 августа 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

В мэрии Кургана назначен новый заместитель директора департамента ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском департаменте ЖКХ место уволившегося замдиректора Андрея Благинина займет Дина Баева, которая еще недавно была назначена на должность заведующего отделом жилищного контроля. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городским властям. «Баеву изначально привели в департамент для того, чтобы прекратить развал курганского ДЖКХ. Сейчас она будет заменять Благинина, который устал от работы и ушел 10 августа. Сегодня нам и представили ее официально в должности зам директора», — сообщают источники. Чиновница, по информации инсайдеров, заступила на новую должность с 14 августа. Дина Баева обладает многолетним опытом решения задач в ЖКХ, а также, по словам источников, стойким характером, который поможет прекратить конфликты и кадровый голод внутри департамента. В прошлом чиновница уже имела опыт управления городским департаментом ЖКХ в качестве замдиректора, но ушла в 2012 году.



Ранее URA.RU писало, что из администрации Кургана уходит замдиректора департамента ЖКХ Андрей Благинин, который начинал работать еще при первом главе города Анатолии Ельчанинове. Он устал от объема задач в департаменте, которые приходилось решать задачи при отсутствии кадров и конфликтов с руководством и сотрудниками.

В курганском департаменте ЖКХ место уволившегося замдиректора Андрея Благинина займет Дина Баева, которая еще недавно была назначена на должность заведующего отделом жилищного контроля. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городским властям. «Баеву изначально привели в департамент для того, чтобы прекратить развал курганского ДЖКХ. Сейчас она будет заменять Благинина, который устал от работы и ушел 10 августа. Сегодня нам и представили ее официально в должности зам директора», — сообщают источники. Чиновница, по информации инсайдеров, заступила на новую должность с 14 августа. Дина Баева обладает многолетним опытом решения задач в ЖКХ, а также, по словам источников, стойким характером, который поможет прекратить конфликты и кадровый голод внутри департамента. В прошлом чиновница уже имела опыт управления городским департаментом ЖКХ в качестве замдиректора, но ушла в 2012 году. Ранее URA.RU писало, что из администрации Кургана уходит замдиректора департамента ЖКХ Андрей Благинин, который начинал работать еще при первом главе города Анатолии Ельчанинове. Он устал от объема задач в департаменте, которые приходилось решать задачи при отсутствии кадров и конфликтов с руководством и сотрудниками.