Зеленский пообещал уничтожить все российские корабли из-за зернового коридора

07 августа 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Россия рискует остаться без кораблей, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия может остаться без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зерновой сделки. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «РФ должна понять, что, если она продолжить блокировать зерновой коридор, то у нее может не остаться ни одного корабля к концу конфликта», — передает слова Зеленского изданию Nacion. Он отметил, что Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки коридора. Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ блокируют украинские порты после отказа от зерновой сделки. По ее словам, практически все порты заблокированы, и ни один корабль не может покинуть их.

Россия может остаться без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зерновой сделки. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «РФ должна понять, что, если она продолжить блокировать зерновой коридор, то у нее может не остаться ни одного корабля к концу конфликта», — передает слова Зеленского изданию Nacion. Он отметил, что Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки коридора. Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ блокируют украинские порты после отказа от зерновой сделки. По ее словам, практически все порты заблокированы, и ни один корабль не может покинуть их.