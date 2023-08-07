Зеленский пообещал уничтожить все российские корабли из-за зернового коридора

Россия может остаться без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зерновой сделки. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«РФ должна понять, что, если она продолжить блокировать зерновой коридор, то у нее может не остаться ни одного корабля к концу конфликта», — передает слова Зеленского изданию Nacion. Он отметил, что Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки коридора.
Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ блокируют украинские порты после отказа от зерновой сделки. По ее словам, практически все порты заблокированы, и ни один корабль не может покинуть их.
Россия может остаться без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зерновой сделки. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «РФ должна понять, что, если она продолжить блокировать зерновой коридор, то у нее может не остаться ни одного корабля к концу конфликта», — передает слова Зеленского изданию Nacion. Он отметил, что Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки коридора. Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ блокируют украинские порты после отказа от зерновой сделки. По ее словам, практически все порты заблокированы, и ни один корабль не может покинуть их.