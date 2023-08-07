Зеленский пообещал уничтожить все российские корабли из-за зернового коридора

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Россия рискует остаться без кораблей, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия может остаться без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зерновой сделки. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«РФ должна понять, что, если она продолжить блокировать зерновой коридор, то у нее может не остаться ни одного корабля к концу конфликта», — передает слова Зеленского изданию Nacion. Он отметил, что Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки коридора.

Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ блокируют украинские порты после отказа от зерновой сделки. По ее словам, практически все порты заблокированы, и ни один корабль не может покинуть их.

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Россия может остаться без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зерновой сделки. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «РФ должна понять, что, если она продолжить блокировать зерновой коридор, то у нее может не остаться ни одного корабля к концу конфликта», — передает слова Зеленского изданию Nacion. Он отметил, что Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки коридора. Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ блокируют украинские порты после отказа от зерновой сделки. По ее словам, практически все порты заблокированы, и ни один корабль не может покинуть их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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