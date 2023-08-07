На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Kia Sorento въехал в грузовик Mercedes. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщают, что в аварии погибли четыре человека.
«ДТП на 83 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Предварительно, легковой автомобиль Kia Sorento въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes. Погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Водитель грузового Mercedes не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение автомобилей ограничено и осуществляется по одной полосе.
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