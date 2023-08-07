07 августа 2023

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в столкновении легковушки с фурой погибли четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Регулировщик дорожного движения. Курган, регулировщик дорожного движения, дпс, регулировщик движения
В аварии погибли трое несовершеннолетних Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Kia Sorento въехал в грузовик Mercedes. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщают, что в аварии погибли четыре человека.

«ДТП на 83 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Предварительно, легковой автомобиль Kia Sorento въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes. Погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Водитель грузового Mercedes не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение автомобилей ограничено и осуществляется по одной полосе.

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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Kia Sorento въехал в грузовик Mercedes. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщают, что в аварии погибли четыре человека. «ДТП на 83 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Предварительно, легковой автомобиль Kia Sorento въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes. Погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Водитель грузового Mercedes не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение автомобилей ограничено и осуществляется по одной полосе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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