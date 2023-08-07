На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в столкновении легковушки с фурой погибли четыре человека. Фото

07 августа 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

В аварии погибли трое несовершеннолетних Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Kia Sorento въехал в грузовик Mercedes. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщают, что в аварии погибли четыре человека. «ДТП на 83 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Предварительно, легковой автомобиль Kia Sorento въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes. Погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Водитель грузового Mercedes не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение автомобилей ограничено и осуществляется по одной полосе. Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области», https://t.me/gibdd72 Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области», https://t.me/gibdd72

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Kia Sorento въехал в грузовик Mercedes. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщают, что в аварии погибли четыре человека. «ДТП на 83 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Предварительно, легковой автомобиль Kia Sorento въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes. Погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Водитель грузового Mercedes не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение автомобилей ограничено и осуществляется по одной полосе.