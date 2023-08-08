Пермская компания устроит в Кургане салют на День города

08 августа 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Праздничный салют власти решили запустить на центральной площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В день города в Кургане будет запущен праздничный салют, на который мэрия выделила 600 тысяч рублей. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в ходе пресс-конференции в честь дня города. «По результатам аукциона заключен договор с организацией „Академия праздника“ из города Пермь. Стоимость салюта — 600 тысяч рублей», — сказала Ситникова. Глава города уточнила, что салют будет запущен на центральной площади. Жителям Заозерного специально запускать салют не будут, со слов главы. Традиционно салют станет завершением праздник. Ранее URA.RU писало, что курганские власти пообещали организовать салют в день города. Праздник пройдет 19 августа.

В день города в Кургане будет запущен праздничный салют, на который мэрия выделила 600 тысяч рублей. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в ходе пресс-конференции в честь дня города. «По результатам аукциона заключен договор с организацией „Академия праздника“ из города Пермь. Стоимость салюта — 600 тысяч рублей», — сказала Ситникова. Глава города уточнила, что салют будет запущен на центральной площади. Жителям Заозерного специально запускать салют не будут, со слов главы. Традиционно салют станет завершением праздник. Ранее URA.RU писало, что курганские власти пообещали организовать салют в день города. Праздник пройдет 19 августа.