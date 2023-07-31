В Кургане на День города устроят праздничный салют

01 августа 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Курганцам пообещали салют на День города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители администрации Кургана сообщили, что в День города горожане увидят салют. Информация появилась на сайте мэрии. «Афиша праздничных мероприятий практически готова, сейчас дорабатываются отдельные детали <…> Финалом праздника традиционно станет красочный салют», — рассказали в пресс-службе городской администрации. Также ожидается выступление приглашенных артистов, чьи имена пока не разглашаются. В мэрии отметили, что праздник пройдет 19 августа под усиленным контролем безопасности. «Все площадки, на которых будет проходить праздник, огородят по периметру, на входах установят рамки», — рассказали о мерах предосторожности в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана рассказала о девизе для Дня города. Также была продумана концепция праздничных площадок.

Представители администрации Кургана сообщили, что в День города горожане увидят салют. Информация появилась на сайте мэрии. «Афиша праздничных мероприятий практически готова, сейчас дорабатываются отдельные детали <…> Финалом праздника традиционно станет красочный салют», — рассказали в пресс-службе городской администрации. Также ожидается выступление приглашенных артистов, чьи имена пока не разглашаются. В мэрии отметили, что праздник пройдет 19 августа под усиленным контролем безопасности. «Все площадки, на которых будет проходить праздник, огородят по периметру, на входах установят рамки», — рассказали о мерах предосторожности в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана рассказала о девизе для Дня города. Также была продумана концепция праздничных площадок.