31 июля 2023

В Кургане на День города устроят праздничный салют

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют Победы. Курган, салют, фейерверк, салют победы
Курганцам пообещали салют на День города Фото:

Представители администрации Кургана сообщили, что в День города горожане увидят салют. Информация появилась на сайте мэрии.

«Афиша праздничных мероприятий практически готова, сейчас дорабатываются отдельные детали <…> Финалом праздника традиционно станет красочный салют», — рассказали в пресс-службе городской администрации. Также ожидается выступление приглашенных артистов, чьи имена пока не разглашаются.

В мэрии отметили, что праздник пройдет 19 августа под усиленным контролем безопасности. «Все площадки, на которых будет проходить праздник, огородят по периметру, на входах установят рамки», — рассказали о мерах предосторожности в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана рассказала о девизе для Дня города. Также была продумана концепция праздничных площадок.

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Представители администрации Кургана сообщили, что в День города горожане увидят салют. Информация появилась на сайте мэрии. «Афиша праздничных мероприятий практически готова, сейчас дорабатываются отдельные детали <…> Финалом праздника традиционно станет красочный салют», — рассказали в пресс-службе городской администрации. Также ожидается выступление приглашенных артистов, чьи имена пока не разглашаются. В мэрии отметили, что праздник пройдет 19 августа под усиленным контролем безопасности. «Все площадки, на которых будет проходить праздник, огородят по периметру, на входах установят рамки», — рассказали о мерах предосторожности в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана рассказала о девизе для Дня города. Также была продумана концепция праздничных площадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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