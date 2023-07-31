В Кургане на День города устроят праздничный салют

Представители администрации Кургана сообщили, что в День города горожане увидят салют. Информация появилась на сайте мэрии.
«Афиша праздничных мероприятий практически готова, сейчас дорабатываются отдельные детали <…> Финалом праздника традиционно станет красочный салют», — рассказали в пресс-службе городской администрации. Также ожидается выступление приглашенных артистов, чьи имена пока не разглашаются.
В мэрии отметили, что праздник пройдет 19 августа под усиленным контролем безопасности. «Все площадки, на которых будет проходить праздник, огородят по периметру, на входах установят рамки», — рассказали о мерах предосторожности в администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана рассказала о девизе для Дня города. Также была продумана концепция праздничных площадок.
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