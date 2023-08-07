07 августа 2023
06 августа 2023

Власти ЯНАО из-за пожаров ввели режим ЧС на всей территории округа

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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, тушение пожара, военный вертолет
В ЯНАО на тушении пожаров задействован самолет Бе-200 и три вертолета Ми-8 Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В ЯНАО из-за напряженной обстановки с лесными пожарами власти ввели режим чрезвычайной ситуации для всего региона. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«На Ямале введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, все органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены в усиленный режим работы для недопущения угрозы населенным пунктам, объектам экономики и ТЭК», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

На территории Ямала действует 22 очага природных пожаров, огнем охвачена площадь более трех тысяч гектар. В Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Ямальском районах ситуация наиболее напряженная. К тушению огня привлечены более 400 человек, работают три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и самолет МЧС России Бе-200.

Ранее URA.RU рассказало, что на 7 августа в ЯНАО горят почти 2,5 тысячи гектар леса. Самолет Бе-200 совершил первые вылеты для тушения пожаров в Надымском районе.

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В ЯНАО из-за напряженной обстановки с лесными пожарами власти ввели режим чрезвычайной ситуации для всего региона. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС со ссылкой на пресс-службу губернатора. «На Ямале введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, все органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены в усиленный режим работы для недопущения угрозы населенным пунктам, объектам экономики и ТЭК», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. На территории Ямала действует 22 очага природных пожаров, огнем охвачена площадь более трех тысяч гектар. В Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Ямальском районах ситуация наиболее напряженная. К тушению огня привлечены более 400 человек, работают три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и самолет МЧС России Бе-200. Ранее URA.RU рассказало, что на 7 августа в ЯНАО горят почти 2,5 тысячи гектар леса. Самолет Бе-200 совершил первые вылеты для тушения пожаров в Надымском районе.
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