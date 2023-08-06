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Самолет-амфибия приступил к тушению пожаров в ЯНАО

В ЯНАО самолет Бе-200 совершил первые вылеты на тушение лесных пожаров
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Самолет Бе-200 совершил первые вылеты для тушения пожаров в ЯНАО Фото:
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В ЯНАО самолет-амфибия Бе-200 совершил первые вылеты для тушения природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«Самолет Бе-200 прибыл для тушения пожаров в аэропорт Надыма 6 августа, в этот же день он совершил облет территории с целью мониторинга текущей ситуации. Сегодня он уже совершил первые вылеты на тушение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

По информации на утро 7 августа, в Надымском районе действует восемь очагов природных пожаров на площади 1466 гектар. На тушении задействовано 152 человека и авиация. Всего, в округе зафиксировано 27 очагов природных пожаров на площади почти 2440 гектар. На тушении всех пожаров в округе задействовано 534 человека.

Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе из-за природных пожаров объявлен режим ЧС. В аэропорт Надыма для борьбы с возгораниями прибыл из Красноярска самолет-амфибия Бе-200.

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В ЯНАО самолет-амфибия Бе-200 совершил первые вылеты для тушения природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «Самолет Бе-200 прибыл для тушения пожаров в аэропорт Надыма 6 августа, в этот же день он совершил облет территории с целью мониторинга текущей ситуации. Сегодня он уже совершил первые вылеты на тушение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружного ГУ МЧС. По информации на утро 7 августа, в Надымском районе действует восемь очагов природных пожаров на площади 1466 гектар. На тушении задействовано 152 человека и авиация. Всего, в округе зафиксировано 27 очагов природных пожаров на площади почти 2440 гектар. На тушении всех пожаров в округе задействовано 534 человека. Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе из-за природных пожаров объявлен режим ЧС. В аэропорт Надыма для борьбы с возгораниями прибыл из Красноярска самолет-амфибия Бе-200.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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