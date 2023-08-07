Организаторы концерта Мацуева в главном парке Екатеринбурга объяснили, почему на него попадут не все

В Екатеринбурге концерт Мацуева в Летнем театре решили сделать платным, чтобы не было толпы

08 августа 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Публика Екатеринбурга любит Мацуева и быстро раскупает билеты на его концерты Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Не все екатеринбуржцы смогут насладиться выступлением пианиста Дениса Мацуева на открытии Летнего театра в парке Маяковского в рамках празднования юбилея города. Организаторы концерта решили сделать вход платным, чтобы не создавать давку и хаос. Площадка способна вместить в себя лишь 1200 человек. Об этом сообщил директор ЦПКиО Павел Зубакин. «Летний театр — это огороженная площадка и сделать ее бесплатной не представляется возможным в силу того, что непонятно, как выбрать 1200 человек, которые смогут посетить этот концерт. Если делать в рамках живой очереди, то это будет очень некомфортно для посетителей, если делать бесплатную регистрацию, то это превратиться к кликбейт, поэтому мы приняли решение сделать открытие Летнего театра с известным пианистом платным», — уточнил Зубакин. При этом он подчеркнул, что цены на билеты были достаточно приемлемыми — они варьировались от 2000 до 5000 рублей. Все билеты горожане раскупили буквально за две недели до мероприятия. Именитый пианист Мацуев выступит в парке Маяковского 17 августа в 19:00. О приезде звездного гостя стало известно в середине июля, при этом ранее ходили разговоры, что на открытии Летнего театра будет выступать дирижер, гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, мэрия находилась на стадии переговоров, но из-за ряда факторов говорить о точном визите было нельзя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Не все екатеринбуржцы смогут насладиться выступлением пианиста Дениса Мацуева на открытии Летнего театра в парке Маяковского в рамках празднования юбилея города. Организаторы концерта решили сделать вход платным, чтобы не создавать давку и хаос. Площадка способна вместить в себя лишь 1200 человек. Об этом сообщил директор ЦПКиО Павел Зубакин. «Летний театр — это огороженная площадка и сделать ее бесплатной не представляется возможным в силу того, что непонятно, как выбрать 1200 человек, которые смогут посетить этот концерт. Если делать в рамках живой очереди, то это будет очень некомфортно для посетителей, если делать бесплатную регистрацию, то это превратиться к кликбейт, поэтому мы приняли решение сделать открытие Летнего театра с известным пианистом платным», — уточнил Зубакин. При этом он подчеркнул, что цены на билеты были достаточно приемлемыми — они варьировались от 2000 до 5000 рублей. Все билеты горожане раскупили буквально за две недели до мероприятия. Именитый пианист Мацуев выступит в парке Маяковского 17 августа в 19:00. О приезде звездного гостя стало известно в середине июля, при этом ранее ходили разговоры, что на открытии Летнего театра будет выступать дирижер, гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, мэрия находилась на стадии переговоров, но из-за ряда факторов говорить о точном визите было нельзя.