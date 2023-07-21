Концерт Гергиева на 300-летии Екатеринбурга оказался под угрозой срыва

Валерия Гергиева хочет пригласить на 300-летие Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Выступление всемирно известного дирижера, гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева — одного из самых ожидаемых гостей 300-летия Екатеринбурга — может сорваться. На это указывают слова мэра Алексея Орлова на пресс-конференции.

«После реконструкции откроется единственный в Уральском федеральном округе полноценный летний театр с участием академического филармонического оркестра и приглашенной звездой. Уже сегодня есть уверенность в том, что хедлайнером открытия будет Денис Мацуев. Понятно, что [изначально] мы говорили про маэстро Валерия Гергиева, очень надеемся, что он также примет участие, мы в переговорном процессе, но там ряд факторов есть», — отметил градоначальник.

О том, что власти прорабатывают вариант с Мацуевым, URA.RU сообщало еще в июне — когда стало понятно, что с графиком Гергиева, о приезде которого Орлов договаривается лично, возникла проблема. «Надеюсь, у главы в итоге получится, и на открытии [эстрады] будут сразу две звезды — и Мацуев, и Гергиев», — высказался знакомый чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе негласного соревнования с Пермью мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует пригласить Гергиева на 300-летие города. По словам источника, с Гергиевым у Орлова есть определенная история отношений. Позже стало известно, что дирижер согласился быть на открытии летней эстрады в ЦПКиО им. Маяковского.