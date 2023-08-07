В ЯНАО потребовалась помощь специалистов из других регионов РФ для борьбы с пожарами

На борьбу с лесными пожарами в ЯНАО прибыли специалисты из Тюменской и Иркутской областей. Ожидается прибытие десантников из Архангельской области, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента природных ресурсов и экологии.
«Для тушения природных пожаров в ЯНАО прибыл 21 пожарный из Тюмени, 53 пожарных-десантников из Иркутской области, ожидается прибытие 50 специалистов из Архангельской области. Они пробудут в округе до стабилизации пожароопасной обстановки», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе депприроды ЯНАО.
Ранее URA.RU рассказало, что 8 августа в ЯНАО горит более трех тысяч гектар леса. Власти округа ввели режим ЧС во всем регионе.
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