07 августа 2023
06 августа 2023

В ЯНАО потребовалась помощь специалистов из других регионов РФ для борьбы с пожарами

В ЯНАО на борьбу с пожарами прибыли специалисты из Тюменской, Иркутской и Архангельской областей
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар
В ЯНАО на борьбу с пожарами прибудут специалисты из Тюмени, Иркутска и Архангельска Фото:
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На борьбу с лесными пожарами в ЯНАО прибыли специалисты из Тюменской и Иркутской областей. Ожидается прибытие десантников из Архангельской области, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента природных ресурсов и экологии.

«Для тушения природных пожаров в ЯНАО прибыл 21 пожарный из Тюмени, 53 пожарных-десантников из Иркутской области, ожидается прибытие 50 специалистов из Архангельской области. Они пробудут в округе до стабилизации пожароопасной обстановки», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе депприроды ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказало, что 8 августа в ЯНАО горит более трех тысяч гектар леса. Власти округа ввели режим ЧС во всем регионе.

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На борьбу с лесными пожарами в ЯНАО прибыли специалисты из Тюменской и Иркутской областей. Ожидается прибытие десантников из Архангельской области, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента природных ресурсов и экологии. «Для тушения природных пожаров в ЯНАО прибыл 21 пожарный из Тюмени, 53 пожарных-десантников из Иркутской области, ожидается прибытие 50 специалистов из Архангельской области. Они пробудут в округе до стабилизации пожароопасной обстановки», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе депприроды ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что 8 августа в ЯНАО горит более трех тысяч гектар леса. Власти округа ввели режим ЧС во всем регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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