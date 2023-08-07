Курганцы стали чаще покупать электромобили

Спрос на электромобили среди курганцев вырос на 250% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области резко вырос спрос на электромобили. Показатель увеличился почти в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Авито Авто».

«Согласно результатам исследования, в апреле—июне 2023 года электрокары с пробегом в Курганской области покупали на 250% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Самой востребованной моделью в регионе стала Nissan Leaf», — рассказали URA.RU аналитики.

Сообщается, что в Курганской области средняя цена на данную модель электромобиля составила 1 019 000 рублей. Самым востребованным производителем электрокара с пробегом в регионе по итогам II квартала 2023 года стал BMW. Также в рейтинг вошли (аналитики расположили бренды в порядке убывания доли продаж): Kia, Nissan, Tesla и Volkswagen.

Как рассказал URA.RU управляющий директор платформы Кирилл Вотяков, несмотря на то, что электромобили по-прежнему занимают относительно небольшую нишу в структуре рынка авто с пробегом в России, растущий потребительский интерес к более экономичному виду транспорта способствуем развитию рынка электрокаров с пробегом. Со слов Вотякова, на рынке наблюдается новый тренд — рост китайских электромобилей с пробегом.

Ранее URA.RU писало, что спрос на электромобили вырос и в Челябинской области. Там жители увеличили покупку электрокаров на 453%, что почти в пять раз больше, чем в 2022 году.