Челябинцы стали покупать электромобили в пять раз чаще

«Авито Авто»: челябинцы увеличили покупку электрокаров на 453%

08 августа 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще покупать электрокары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области во втором квартале стали покупать электромобили в пять с лишним раз чаще, чем год назад. Как рассказали в пресс-службе сервиса «Авито авто», продажи выросли на 453%. «Согласно результатам исследования, в апреле — июне 2023 года электрокары с пробегом в регионе покупали на 453% чаще, чем в аналогичный период 2022 года. Самой востребованной моделью в регионе стала Nissan Leaf», — отметили в «Авито Авто». На Nissan Leaf пришлось 21,4% от всех продаж подержанных электромобилей. Причиной стала доступная цена: в среднем машину продавали за 700 тысяч рублей. На второй строке самых продаваемых машин разместился китайский автомобиль Zeekr с ценой в 6,1 млн рублей. Самым дорогим автомобилем рейтинга стал китайский Hongqi, стоимость которого достигла 8,3 млн рублей. Специалисты платформы указали, что средняя цена авто с пробегом составила 3,57 млн рублей. Доля электромобилей в продажах по-прежнему невелика — показатель приблизился к уровню 0,2%. В топе продаваемых также Tesla 1 с ценой в 3,5 млн рублей. Чуть дороже покупателям обходилась модель Volkswagen ID.4, которая в среднем продавалась за 3,6 млн рублей.

Жители Челябинской области во втором квартале стали покупать электромобили в пять с лишним раз чаще, чем год назад. Как рассказали в пресс-службе сервиса «Авито авто», продажи выросли на 453%. «Согласно результатам исследования, в апреле — июне 2023 года электрокары с пробегом в регионе покупали на 453% чаще, чем в аналогичный период 2022 года. Самой востребованной моделью в регионе стала Nissan Leaf», — отметили в «Авито Авто». На Nissan Leaf пришлось 21,4% от всех продаж подержанных электромобилей. Причиной стала доступная цена: в среднем машину продавали за 700 тысяч рублей. На второй строке самых продаваемых машин разместился китайский автомобиль Zeekr с ценой в 6,1 млн рублей. Самым дорогим автомобилем рейтинга стал китайский Hongqi, стоимость которого достигла 8,3 млн рублей. Специалисты платформы указали, что средняя цена авто с пробегом составила 3,57 млн рублей. Доля электромобилей в продажах по-прежнему невелика — показатель приблизился к уровню 0,2%. В топе продаваемых также Tesla 1 с ценой в 3,5 млн рублей. Чуть дороже покупателям обходилась модель Volkswagen ID.4, которая в среднем продавалась за 3,6 млн рублей.