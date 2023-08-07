Владелец челябинского завода алюминиевых банок за квартал вернул 50% инвестиций

08 августа 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Челябинский завод алюминиевых банок по итогам 2022 года принес 4,5 млрд чистой прибыли Фото: Алексей Гущин © URA.RU Компания «Арнест», владеющая заводом по производству алюминиевых банок в Аргаяше (Челябинская область), за три месяца вернула 50% инвестиций в челябинский бизнес. Чистая прибыль филиала по итогам 2022 года составила 4,5 млрд рублей. «Чистая прибыль по результатам 2022 года составила 4,5 млрд рублей. Доходы достигнуты на уровне 45 млрд рублей, расходы — 38,3 млрд», — следует из данных базы СБИС. За 15 лет в работу филиала в Аргаяше инвестировано более семи миллиардов рублей. При этом компания «Арнест Упаковочные решения» приобрела весь бизнес с заводами в трех регионах в сентябре 2022 года за 32,3 млрд рублей. Направленные на закрытие сделки средства удалось вернуть в размере 20% уже по состоянию на конец 2022 года. Выплаченные владельцу дивиденды, по данным Forbes, достигли 8,69 млрд рублей. Активы компании Ball Corporation предприниматель Алексей Сагал приобрел, кроме Челябинской, в Московской и Ленинградской областях. Бизнесмен специализируется на выпуске парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции. В 2022 году в Аргаяше завершили программу модернизации производства, начав выпуск нового вида продукции — банки емкостью 0,45 литра.

Компания «Арнест», владеющая заводом по производству алюминиевых банок в Аргаяше (Челябинская область), за три месяца вернула 50% инвестиций в челябинский бизнес. Чистая прибыль филиала по итогам 2022 года составила 4,5 млрд рублей. «Чистая прибыль по результатам 2022 года составила 4,5 млрд рублей. Доходы достигнуты на уровне 45 млрд рублей, расходы — 38,3 млрд», — следует из данных базы СБИС. За 15 лет в работу филиала в Аргаяше инвестировано более семи миллиардов рублей. При этом компания «Арнест Упаковочные решения» приобрела весь бизнес с заводами в трех регионах в сентябре 2022 года за 32,3 млрд рублей. Направленные на закрытие сделки средства удалось вернуть в размере 20% уже по состоянию на конец 2022 года. Выплаченные владельцу дивиденды, по данным Forbes, достигли 8,69 млрд рублей. Активы компании Ball Corporation предприниматель Алексей Сагал приобрел, кроме Челябинской, в Московской и Ленинградской областях. Бизнесмен специализируется на выпуске парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции. В 2022 году в Аргаяше завершили программу модернизации производства, начав выпуск нового вида продукции — банки емкостью 0,45 литра.