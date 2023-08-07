Сотрудницы самого гламурного УКС в ХМАО отделались выговором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Пыть-Яха проигнорировала указание внутрипола ХМАО уволить «Барби-чиновниц». Как рассказал URA.RU собственный источник в правительстве Югры, округ настаивал на отставке Екатерины Смирновой, записавшей откровенное видео и выложившей его в соцсети, однако она сохранила должность, получив выговор.

«В мэрии получили письмо из департамента внутренней политики. Округ настаивал на отставке Екатерины Смирновой, записавшей откровенное видео и выложившей его в экстремистскую соцсеть. Однако девушка отделалась выговором и депремированием», — сообщает инсайдер.

Глава Пыть-Яха Александр Морозов разместил на своей странице «Вконтакте» итоги заседания комиссии по этике. «К заместителю начальника отдела подготовки и сопровождения проектно-сметной документации МКУ „УКС г. Пыть-Яха“ Екатерине Смирновой применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения. К и. о. директора УКС Ровенне Киркиной применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за отсутствие надлежащего контроля за исполнением обязанностей подчиненными», — написал мэр.

Морозов добавил, что 10 августа пройдет еще одно заседание комиссии по этике. На нем будет рассмотрено поведение еще одной сотрудницы УКС Ирины Спис, разместившей свои откровенные фото в открытом доступе сети «Вконтакте». Инсайдер URA.RU ранее опознал сотрудницу управления Спис в аккаунте сети. Девушка выкладывала пикантные снимки под псевдонимом.

В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос, направлялись ли в администрацию Пыть-Яха методические рекомендации внутрипола по рассмотрению поведения сотрудниц УКС и просьба прокомментировать, имеются ли основания уволить сотрудника данного учреждения за использование соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России)

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Алексей Золотухин устроил карьеру руководителя скандального УКС Пыть-Яха Ровенны Киркиной. Она собрала в подразделении целое сообщество красивых и раскрепощенных сотрудниц, которые не боятся выкладывать в сеть свои откровенные фото и видео.