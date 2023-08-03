Топовый чиновник устроил карьеру руководителя самого гламурного УКС ХМАО. Инсайд

Вице-губернатор ХМАО Золотухин назначил руководителя гламурного УКС Пыть-Яха

04 августа 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

УКС Пыть-Яха стал самым гламурным, когда его возглавила протеже замгубернатора ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Алексей Золотухин устроил карьеру руководителя скандального УКС Пыть-Яха, сотрудница которого Екатерина Смирнова прославилась на всю страну пикантным видео из рабочего кабинета. Золотухин привел в подведомственное учреждение нынешнюю начальницу Ровенну Киркину, когда сам занимал пост первого заместителя главы города. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к местному политическому истеблишменту. «В мэрии Пыть-Яха с легкой руки вице-губернатора ХМАО Золотухина появился „Барби-дом“. Когда чиновник был первым замом главы города, он устроил на работу нынешнюю начальницу управления капстроительства Киркину. Женщина не имела на тот момент профильного образования, но обладала другими несомненными достоинствами. Золотухин выдал Киркиной карт-бланш на отбор сотрудников, и она собрала вокруг себя таких же красивых и раскрепощенных женщин. Именно так в штат УКСа недавно попала Смирнова», — поделился собеседник агентства. Инсайдер переслал в редакцию ссылку на провокационные фото еще одной сотрудницы УКС, размещенные в свободном доступе. Личный аккаунт девушки открыт, но она использует псевдоним. Ее фото с субботника УКС размещено на официальной странице ведомства. Журналисту агентства удалось связаться с ней по телефону. Она подтвердила, что является сотрудником управления капстроя. Информацию, с ее ли аккаунта размещены провокационные фото, или это похожая девушка, сотрудница УКС не подтвердила, но и не опровергла. «Ну, может и похожа, но я же не фотографируюсь на рабочем месте в таком виде», — прокомментировала подчиненная Киркиной. Судя по данным из открытых источников, Киркина возглавила УКС в мае 2022 года, когда Золотухин был первым замом главы города. Вице-губернатором его назначили в 2023 году. Золотухин не ответил на звонок журналиста агентства. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало, что сотрудницу УКС Смирнову ждет проверка на комиссии по этике. Девушка записала провокационный ролик и выложила его в интернет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Алексей Золотухин устроил карьеру руководителя скандального УКС Пыть-Яха, сотрудница которого Екатерина Смирнова прославилась на всю страну пикантным видео из рабочего кабинета. Золотухин привел в подведомственное учреждение нынешнюю начальницу Ровенну Киркину, когда сам занимал пост первого заместителя главы города. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к местному политическому истеблишменту. «В мэрии Пыть-Яха с легкой руки вице-губернатора ХМАО Золотухина появился „Барби-дом“. Когда чиновник был первым замом главы города, он устроил на работу нынешнюю начальницу управления капстроительства Киркину. Женщина не имела на тот момент профильного образования, но обладала другими несомненными достоинствами. Золотухин выдал Киркиной карт-бланш на отбор сотрудников, и она собрала вокруг себя таких же красивых и раскрепощенных женщин. Именно так в штат УКСа недавно попала Смирнова», — поделился собеседник агентства. Инсайдер переслал в редакцию ссылку на провокационные фото еще одной сотрудницы УКС, размещенные в свободном доступе. Личный аккаунт девушки открыт, но она использует псевдоним. Ее фото с субботника УКС размещено на официальной странице ведомства. Журналисту агентства удалось связаться с ней по телефону. Она подтвердила, что является сотрудником управления капстроя. Информацию, с ее ли аккаунта размещены провокационные фото, или это похожая девушка, сотрудница УКС не подтвердила, но и не опровергла. «Ну, может и похожа, но я же не фотографируюсь на рабочем месте в таком виде», — прокомментировала подчиненная Киркиной. Судя по данным из открытых источников, Киркина возглавила УКС в мае 2022 года, когда Золотухин был первым замом главы города. Вице-губернатором его назначили в 2023 году. Золотухин не ответил на звонок журналиста агентства. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало, что сотрудницу УКС Смирнову ждет проверка на комиссии по этике. Девушка записала провокационный ролик и выложила его в интернет.