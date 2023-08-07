07 августа 2023

В Тюмени не осталось дешевого жилья для съема

АН «Этажи»: в центре Тюмени остался дорогой сегмент для аренды квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, новое жилье, новоселье, ключ от квартиры
Средняя цена за аренду однокомнатных квартир в Тюмени — 23-25 тысяч рублей Фото:

В центре Тюмени почти не осталось бюджетной недвижимости для жилья под съем. Об этом заявила директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. На тенденции сказывается и уменьшение объема предложения, и рост арендных ставок.

«За прошедший месяц объем предложения на рынке аренды в Тюмени сократился на 15%. Квартиры, которые выставляются с небольшим дисконтом, снимаются буквально за несколько часов. В центральной части города доступных вариантов под проживание студентов практически не осталось, в основном, это более дорогой сегмент», — сообщает Ольга Павлинова.

По словам специалиста, в Тюмени аренда однокомнатных квартир стартует от 23—25 тысяч рублей, двухкомнатных — от 35 тысяч. Эксперт «Этажей» добавляет, за счет сокращения предложения доступных вариантов, которые снимают в первую очередь, в скором времени начнут расти ставки аренды.

Ранее агентство рассказывало о том, сколько стоит снять в Тюмени квартиру для студента. Аренда квартир в пешей доступности от тюменских вузов обойдется в суммы от 9 000 до 57 000 тысяч рублей. Самые дорогие квадраты сдают вблизи ТюмГУ и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

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В центре Тюмени почти не осталось бюджетной недвижимости для жилья под съем. Об этом заявила директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. На тенденции сказывается и уменьшение объема предложения, и рост арендных ставок. «За прошедший месяц объем предложения на рынке аренды в Тюмени сократился на 15%. Квартиры, которые выставляются с небольшим дисконтом, снимаются буквально за несколько часов. В центральной части города доступных вариантов под проживание студентов практически не осталось, в основном, это более дорогой сегмент», — сообщает Ольга Павлинова. По словам специалиста, в Тюмени аренда однокомнатных квартир стартует от 23—25 тысяч рублей, двухкомнатных — от 35 тысяч. Эксперт «Этажей» добавляет, за счет сокращения предложения доступных вариантов, которые снимают в первую очередь, в скором времени начнут расти ставки аренды. Ранее агентство рассказывало о том, сколько стоит снять в Тюмени квартиру для студента. Аренда квартир в пешей доступности от тюменских вузов обойдется в суммы от 9 000 до 57 000 тысяч рублей. Самые дорогие квадраты сдают вблизи ТюмГУ и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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