В Тюмени не осталось дешевого жилья для съема

В центре Тюмени почти не осталось бюджетной недвижимости для жилья под съем. Об этом заявила директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. На тенденции сказывается и уменьшение объема предложения, и рост арендных ставок.
«За прошедший месяц объем предложения на рынке аренды в Тюмени сократился на 15%. Квартиры, которые выставляются с небольшим дисконтом, снимаются буквально за несколько часов. В центральной части города доступных вариантов под проживание студентов практически не осталось, в основном, это более дорогой сегмент», — сообщает Ольга Павлинова.
По словам специалиста, в Тюмени аренда однокомнатных квартир стартует от 23—25 тысяч рублей, двухкомнатных — от 35 тысяч. Эксперт «Этажей» добавляет, за счет сокращения предложения доступных вариантов, которые снимают в первую очередь, в скором времени начнут расти ставки аренды.
Ранее агентство рассказывало о том, сколько стоит снять в Тюмени квартиру для студента. Аренда квартир в пешей доступности от тюменских вузов обойдется в суммы от 9 000 до 57 000 тысяч рублей. Самые дорогие квадраты сдают вблизи ТюмГУ и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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