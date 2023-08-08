Алексей Орлов и Евгений Куйвашев продемонстрировали коллегам, как обращаться с историческим наследием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обустроили могилу одного из основателей столицы Урала Василия Татищева в Подмосковье и тропу к ней. Днем 8 августа объект торжественно открыли — с участием помощника президента РФ Владимира Мединского, главы Мособласти Андрея Воробьева и депутата Госдумы Павла Крашенинникова, рассказал URA.RU читатель, ставший невольным свидетелем церемонии.

Решение привести территорию в порядок к 300-летию Екатеринбурга Орлов принял в 2021 году, когда впервые побывал в деревне Шахматово и увидел, что местные власти фактически забросили памятник федерального значения. После этого Куйвашев написал Воробьеву — чтобы тот помог с прохождением бюрократических процедур.

Тогда предполагалось, что правительство Подмосковья поможет и деньгами на восстановление. Но в итоге краудфандингом и другими оргвопросами занимался вице-мэр по строительству Рустам Галямов.

«Сегодняшняя церемония — это еще и такой укор москвичам. У них хранятся останки одного из знаковых государственных деятелей, а для сохранности места ничего не предпринималось», — объяснил корреспонденту собеседник в муниципальной власти.

Церемония прошла днем 8 августа в деревне Шахматово Фото: читатель URA.RU

Василий Татищев родился в Псковском уезде, жил в Санкт-Петербурге. Он был военным, получил образование в России и Европе, проявил себя как дипломат, был назначен «землемером». Получив задание составить карту Урала, Василий Татищев отправился в регион и осел на Уктусском заводе. В 1723 году он вместе с Георгом Вильгельмом де Генниным начал постройку на реке Исети города-завода Екатеринбурга.

У Орлова к Татищеву в целом особенное отношение. На днях он повесил огромную картину с его изображением на входе в администрацию. Писал ее Александр Ремезов — художник, любимый не только Орловым, но и многими другими представителями свердловского истеблишмента.

Так могила выглядела раньше Фото: администрация Солнечногорска

А так выглядит сегодня Фото: читатель URA.RU

Протяженность тропы от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово — чуть больше километра Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

По маршруту следования установлены таблички с рассказами о деятельности Татищева Фото: читатель URA.RU