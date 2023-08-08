В соцсетях рассказывают россиянам о бесконечных запасах нефти

Доцент Крылатков опроверг миф о бесконечных запасах нефти
© Служба новостей «URA.RU»
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В соцсетях утверждают, что добыча нефти не закончится Фото:
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Опровержение фейковой информации

В социальных сетях стали активно сообщать, что нефть якобы является возобновляемым ресурсом, поэтому ее запасы бесконечны, а пик добычи не будет достигнут. Доцент кафедры геологии и геофизики нефти и газа Уральского государственного горного университета Сергей Крылатков не подтвердил данную информацию в беседе с URA.RU. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.

В распространяемых сообщениях со ссылкой на неназванных исследователей говорится, что добыча черного золота не прекратится. Якобы его запасы восполняются за счет больших резервов глубинных углеводородов. Однако Сергей Крылатков призывает не доверять такой информации. «Категорично утверждать по поводу возобновляемости нефти нельзя», — сказал он.

В аналитическом материале компании «Ньютон Инвестиции», размещенном на сайте «Газпромбанка», утверждается, что текущих запасов нефти хватит лишь на полвека. По данным экспертов, лучшие годы добычи скважинной нефти уже позади. «В 2005 году объемы производства традиционной нефти вышли на плато, достигли абсолютного максимума в 2016 году и с тех пор снижаются. <…> При сохранении текущих объемов потребления нефти ее запасов осталось на 50 лет. Половину всей нефти, содержавшейся в Земле на начало производства, мы уже использовали», — сообщается в статье.

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В социальных сетях стали активно сообщать, что нефть якобы является возобновляемым ресурсом, поэтому ее запасы бесконечны, а пик добычи не будет достигнут. Доцент кафедры геологии и геофизики нефти и газа Уральского государственного горного университета Сергей Крылатков не подтвердил данную информацию в беседе с URA.RU. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. В распространяемых сообщениях со ссылкой на неназванных исследователей говорится, что добыча черного золота не прекратится. Якобы его запасы восполняются за счет больших резервов глубинных углеводородов. Однако Сергей Крылатков призывает не доверять такой информации. «Категорично утверждать по поводу возобновляемости нефти нельзя», — сказал он. В аналитическом материале компании «Ньютон Инвестиции», размещенном на сайте «Газпромбанка», утверждается, что текущих запасов нефти хватит лишь на полвека. По данным экспертов, лучшие годы добычи скважинной нефти уже позади. «В 2005 году объемы производства традиционной нефти вышли на плато, достигли абсолютного максимума в 2016 году и с тех пор снижаются. <…> При сохранении текущих объемов потребления нефти ее запасов осталось на 50 лет. Половину всей нефти, содержавшейся в Земле на начало производства, мы уже использовали», — сообщается в статье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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