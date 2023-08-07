07 августа 2023

Кандидаты-единороссы в гордуму повышают рейтинг за счет губернатора Моора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидаты в депутаты гордумы Тюмени хайпуют на рейтинге губернатора Моора Фото:

Кандидаты-единороссы в гордуму Тюмени повышают свой рейтинг на имени губернатора Александра Моора. Об этом свидетельствуют агитационные плакаты, которые развешивают партийцы в своих избирательных округах.

«Действуя по установке центрального штаба, единороссы расклеивают агитки вместе с агитками главы региона. Предполагается, что такая сшивка кампаний принесет плоды и тем, и другим: кандидатам в думу — повышение собственного авторитета, а Александру Моору — дополнительные охваты в городских округах», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Инсайдеры также сообщают интересную деталь: плакаты с Моором, как правило, формата А3, а кандидатов — А4. Ранее URA.RU сообщало о том, какую технологию штаб губернатора применил для того, чтобы сделать интересной привычную всем предвыборную рассылку.

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Кандидаты-единороссы в гордуму Тюмени повышают свой рейтинг на имени губернатора Александра Моора. Об этом свидетельствуют агитационные плакаты, которые развешивают партийцы в своих избирательных округах. «Действуя по установке центрального штаба, единороссы расклеивают агитки вместе с агитками главы региона. Предполагается, что такая сшивка кампаний принесет плоды и тем, и другим: кандидатам в думу — повышение собственного авторитета, а Александру Моору — дополнительные охваты в городских округах», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Инсайдеры также сообщают интересную деталь: плакаты с Моором, как правило, формата А3, а кандидатов — А4. Ранее URA.RU сообщало о том, какую технологию штаб губернатора применил для того, чтобы сделать интересной привычную всем предвыборную рассылку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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