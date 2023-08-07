Кандидаты-единороссы в гордуму повышают рейтинг за счет губернатора Моора. Фото

08 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Кандидаты в депутаты гордумы Тюмени хайпуют на рейтинге губернатора Моора Фото: Анна Майорова © URA.RU Кандидаты-единороссы в гордуму Тюмени повышают свой рейтинг на имени губернатора Александра Моора. Об этом свидетельствуют агитационные плакаты, которые развешивают партийцы в своих избирательных округах. «Действуя по установке центрального штаба, единороссы расклеивают агитки вместе с агитками главы региона. Предполагается, что такая сшивка кампаний принесет плоды и тем, и другим: кандидатам в думу — повышение собственного авторитета, а Александру Моору — дополнительные охваты в городских округах», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Инсайдеры также сообщают интересную деталь: плакаты с Моором, как правило, формата А3, а кандидатов — А4. Ранее URA.RU сообщало о том, какую технологию штаб губернатора применил для того, чтобы сделать интересной привычную всем предвыборную рассылку.

Кандидаты-единороссы в гордуму Тюмени повышают свой рейтинг на имени губернатора Александра Моора. Об этом свидетельствуют агитационные плакаты, которые развешивают партийцы в своих избирательных округах. «Действуя по установке центрального штаба, единороссы расклеивают агитки вместе с агитками главы региона. Предполагается, что такая сшивка кампаний принесет плоды и тем, и другим: кандидатам в думу — повышение собственного авторитета, а Александру Моору — дополнительные охваты в городских округах», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Инсайдеры также сообщают интересную деталь: плакаты с Моором, как правило, формата А3, а кандидатов — А4. Ранее URA.RU сообщало о том, какую технологию штаб губернатора применил для того, чтобы сделать интересной привычную всем предвыборную рассылку.