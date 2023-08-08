Артиллерист из Кургана: пушка «Оленька» помогает на фронте пехоте ВС РФ

Курганец из зоны СВО показал работу артиллерийской пушки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий с позывным «Охотник» из 935 артиллерийского полка показал, как помогает пехоте на фронте с помощью пушки «Оленька», которую назвал в честь своей жены. Кадрами работы артиллерийского орудия боец поделился с корреспондентом URA.RU.

«Основная цель нашего расчета — это блиндажи противника. Когда операторы БПЛА обнаруживают технику или скопление живой силы, то работаем и по ним. Но главное в нашей работе — это помогать пехоте, которая сражается на передке. Бьем по врагу из пушки „Оленька“ каждый день», — рассказал артиллерист. Также он отметил, что за помощь часто получают благодарности от пехотинцев.

Ранее URA.RU писало, что курганский мобилизованный боец назвал пушку в честь своей жены Ольги. По словам, артиллериста, орудие ни разу не подводило в боях на фронте.