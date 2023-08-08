08 августа 2023

Курганский боец из зоны СВО показал работу пушки, которую назвал в честь своей жены. Видео

Артиллерист из Кургана: пушка «Оленька» помогает на фронте пехоте ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Курганец из зоны СВО показал работу артиллерийской пушки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий с позывным «Охотник» из 935 артиллерийского полка показал, как помогает пехоте на фронте с помощью пушки «Оленька», которую назвал в честь своей жены. Кадрами работы артиллерийского орудия боец поделился с корреспондентом URA.RU.

«Основная цель нашего расчета — это блиндажи противника. Когда операторы БПЛА обнаруживают технику или скопление живой силы, то работаем и по ним. Но главное в нашей работе — это помогать пехоте, которая сражается на передке. Бьем по врагу из пушки „Оленька“ каждый день», — рассказал артиллерист. Также он отметил, что за помощь часто получают благодарности от пехотинцев.

Ранее URA.RU писало, что курганский мобилизованный боец назвал пушку в честь своей жены Ольги. По словам, артиллериста, орудие ни разу не подводило в боях на фронте.

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Курганский военнослужащий с позывным «Охотник» из 935 артиллерийского полка показал, как помогает пехоте на фронте с помощью пушки «Оленька», которую назвал в честь своей жены. Кадрами работы артиллерийского орудия боец поделился с корреспондентом URA.RU. «Основная цель нашего расчета — это блиндажи противника. Когда операторы БПЛА обнаруживают технику или скопление живой силы, то работаем и по ним. Но главное в нашей работе — это помогать пехоте, которая сражается на передке. Бьем по врагу из пушки „Оленька“ каждый день», — рассказал артиллерист. Также он отметил, что за помощь часто получают благодарности от пехотинцев. Ранее URA.RU писало, что курганский мобилизованный боец назвал пушку в честь своей жены Ольги. По словам, артиллериста, орудие ни разу не подводило в боях на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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