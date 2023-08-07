07 августа 2023

На курганских БМП установят систему для артиллерийского огня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, бтр, бмп, бмд, завод, конвейер, stock
На БМП «Манул» планируют установить новый боевой модуль и гусеничную платформу (архивное фото) Фото:

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» планирует установить на БМП «Манул» новый боевой модуль «Эпоха», который позволит с большой дистанции поражать артиллерийским огнем техники противника. Информация об этом размещена в telegram-канале «Высокоточка».

«В настоящее время прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля „Эпоха“. Применение такого модуля позволит гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику вероятного противника со значительной дистанции», — говорится в сообщении. Использование современных боеприпасов 57-милимитрового калибра позволит выполнять более широкий спектр боевых задач.

Также в группе госкорпорации Ростеха говорится о том, что «Курганмашзавод» продолжает проводить опытно-конструкторские работы по созданию гусеничной платформы БМП «Манул». Согласно проекту, машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии. О том, когда начнется серийное производство новой БМП, станет известно после завершения всех работ.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» создаст новейшую боевую машину пехоты. Опытно-конструкторские работы над платформой БМП начали в прошлом году. Планируется, что это займет около трех лет.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оборонное предприятие «Курганмашзавод» планирует установить на БМП «Манул» новый боевой модуль «Эпоха», который позволит с большой дистанции поражать артиллерийским огнем техники противника. Информация об этом размещена в telegram-канале «Высокоточка». «В настоящее время прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля „Эпоха“. Применение такого модуля позволит гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику вероятного противника со значительной дистанции», — говорится в сообщении. Использование современных боеприпасов 57-милимитрового калибра позволит выполнять более широкий спектр боевых задач. Также в группе госкорпорации Ростеха говорится о том, что «Курганмашзавод» продолжает проводить опытно-конструкторские работы по созданию гусеничной платформы БМП «Манул». Согласно проекту, машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии. О том, когда начнется серийное производство новой БМП, станет известно после завершения всех работ. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» создаст новейшую боевую машину пехоты. Опытно-конструкторские работы над платформой БМП начали в прошлом году. Планируется, что это займет около трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...