На курганских БМП установят систему для артиллерийского огня

08 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

На БМП «Манул» планируют установить новый боевой модуль и гусеничную платформу (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Оборонное предприятие «Курганмашзавод» планирует установить на БМП «Манул» новый боевой модуль «Эпоха», который позволит с большой дистанции поражать артиллерийским огнем техники противника. Информация об этом размещена в telegram-канале «Высокоточка». «В настоящее время прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля „Эпоха“. Применение такого модуля позволит гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику вероятного противника со значительной дистанции», — говорится в сообщении. Использование современных боеприпасов 57-милимитрового калибра позволит выполнять более широкий спектр боевых задач. Также в группе госкорпорации Ростеха говорится о том, что «Курганмашзавод» продолжает проводить опытно-конструкторские работы по созданию гусеничной платформы БМП «Манул». Согласно проекту, машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии. О том, когда начнется серийное производство новой БМП, станет известно после завершения всех работ. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» создаст новейшую боевую машину пехоты. Опытно-конструкторские работы над платформой БМП начали в прошлом году. Планируется, что это займет около трех лет.

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» планирует установить на БМП «Манул» новый боевой модуль «Эпоха», который позволит с большой дистанции поражать артиллерийским огнем техники противника. Информация об этом размещена в telegram-канале «Высокоточка». «В настоящее время прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля „Эпоха“. Применение такого модуля позволит гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику вероятного противника со значительной дистанции», — говорится в сообщении. Использование современных боеприпасов 57-милимитрового калибра позволит выполнять более широкий спектр боевых задач. Также в группе госкорпорации Ростеха говорится о том, что «Курганмашзавод» продолжает проводить опытно-конструкторские работы по созданию гусеничной платформы БМП «Манул». Согласно проекту, машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии. О том, когда начнется серийное производство новой БМП, станет известно после завершения всех работ. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» создаст новейшую боевую машину пехоты. Опытно-конструкторские работы над платформой БМП начали в прошлом году. Планируется, что это займет около трех лет.