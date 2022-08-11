«Курганмашзавод» создаст новейшую боевую машину пехоты

12 августа 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Работы над универсальной платформой БМП «Манул» займут порядка трех лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный оборонный завод Кургана планирует запустить в серийное производство новейшую БМП «Манул». Машину разработают с учетом требований Минобороны России по итогам боевого применения в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили на предприятии ПАО «Курганмашзавод». «В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию платформы БМП „Манул“ с учетом требований Министерства обороны РФ по результатам эксплуатации бронетехники на Украине. Только после прохождения всех необходимых испытаний она будет запущена в серийное производство», — рассказал ТАСС исполнительный директор предприятия Петр Тюков. Планируется, что данные работы займут порядка трех лет. По словам Тюкова, на универсальную платформу БМП «Манул» можно будет устанавливать всю линейку военной техники, от реактивных систем залпового огня и артиллерии до зенитных ракетных комплексов. Также планируется, что на ее базе можно будет создавать спецмашины, машины радиохимической защиты и медицинского назначения. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» модернизирует БМП-3. После применения боевой спецтехники на Украине машину усилят решетками и бронеэкранами. По словам представителя предприятия, прорабатывается вопрос оснащения комплексом активной защиты. Также сообщалось, что в рамках форума «Армия-2022» курганский завод покажет вездеход ТМ-140А «Аврора» и машину-робота БМП-3 с боевым модулем. Спецоперация ВС РФ на территории Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной. Главная цель — спасение жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация соседней страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный оборонный завод Кургана планирует запустить в серийное производство новейшую БМП «Манул». Машину разработают с учетом требований Минобороны России по итогам боевого применения в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили на предприятии ПАО «Курганмашзавод». «В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию платформы БМП „Манул“ с учетом требований Министерства обороны РФ по результатам эксплуатации бронетехники на Украине. Только после прохождения всех необходимых испытаний она будет запущена в серийное производство», — рассказал ТАСС исполнительный директор предприятия Петр Тюков. Планируется, что данные работы займут порядка трех лет. По словам Тюкова, на универсальную платформу БМП «Манул» можно будет устанавливать всю линейку военной техники, от реактивных систем залпового огня и артиллерии до зенитных ракетных комплексов. Также планируется, что на ее базе можно будет создавать спецмашины, машины радиохимической защиты и медицинского назначения. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» модернизирует БМП-3. После применения боевой спецтехники на Украине машину усилят решетками и бронеэкранами. По словам представителя предприятия, прорабатывается вопрос оснащения комплексом активной защиты. Также сообщалось, что в рамках форума «Армия-2022» курганский завод покажет вездеход ТМ-140А «Аврора» и машину-робота БМП-3 с боевым модулем. Спецоперация ВС РФ на территории Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной. Главная цель — спасение жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация соседней страны.