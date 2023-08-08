Путин объяснил, почему увеличилась ключевая ставка Путин: Центробанк увеличил ключевую ставку из-за разогрева инфляции в стране 08 августа 2023 в 19:48 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что ЦБ пришлось увеличить ключевую ставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку из-за разогрева инфляции в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли. «Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк, как ключевая организация ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом», — сообщил Путин. Трансляция выступления идет на сайте Кремля. Председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров сообщил, что нынешняя ключевая ставка усложняет работу больших инфраструктурных проектов. По его словам, приходится тратить много денежных средств из-за таких условий. Владимир Путин поручил правительству придумать идеи по этой ситуации. 21 июля ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Она выросла до 8,5%. Глава Росбанка Наталья Воеводина прогнозировала, что в России ключевая ставка на конец 2023 года может стать выше на 0,25-1,25% — до 7,75-8,75% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также допускала дальнейшее повышение ключевой ставки, передает RT. Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку из-за разогрева инфляции в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли. «Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк, как ключевая организация ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом», — сообщил Путин. Трансляция выступления идет на сайте Кремля. Председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров сообщил, что нынешняя ключевая ставка усложняет работу больших инфраструктурных проектов. По его словам, приходится тратить много денежных средств из-за таких условий. Владимир Путин поручил правительству придумать идеи по этой ситуации. 21 июля ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Она выросла до 8,5%. Глава Росбанка Наталья Воеводина прогнозировала, что в России ключевая ставка на конец 2023 года может стать выше на 0,25-1,25% — до 7,75-8,75% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также допускала дальнейшее повышение ключевой ставки, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям