Путин объяснил, почему увеличилась ключевая ставка

Путин: Центробанк увеличил ключевую ставку из-за разогрева инфляции в стране
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что ЦБ пришлось увеличить ключевую ставку Фото:

Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку из-за разогрева инфляции в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли.

«Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк, как ключевая организация ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом», — сообщил Путин. Трансляция выступления идет на сайте Кремля.

Председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров сообщил, что нынешняя ключевая ставка усложняет работу больших инфраструктурных проектов. По его словам, приходится тратить много денежных средств из-за таких условий. Владимир Путин поручил правительству придумать идеи по этой ситуации.

21 июля ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Она выросла до 8,5%. Глава Росбанка Наталья Воеводина прогнозировала, что в России ключевая ставка на конец 2023 года может стать выше на 0,25-1,25% — до 7,75-8,75% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также допускала дальнейшее повышение ключевой ставки, передает RT.

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Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку из-за разогрева инфляции в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли. «Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк, как ключевая организация ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом», — сообщил Путин. Трансляция выступления идет на сайте Кремля. Председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров сообщил, что нынешняя ключевая ставка усложняет работу больших инфраструктурных проектов. По его словам, приходится тратить много денежных средств из-за таких условий. Владимир Путин поручил правительству придумать идеи по этой ситуации. 21 июля ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Она выросла до 8,5%. Глава Росбанка Наталья Воеводина прогнозировала, что в России ключевая ставка на конец 2023 года может стать выше на 0,25-1,25% — до 7,75-8,75% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также допускала дальнейшее повышение ключевой ставки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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