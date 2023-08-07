Для тушения лесных пожаров на Ямал отправили десантников из трех регионов РФ

08 августа 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Из-за лесных пожаров на территории ЯНАО был введен режим ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для тушения лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Якутии дополнительно направлены более 150 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, Иркутской и Архангельской областей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «Для помощи Якутии и Ямалу в борьбе с пожарами дополнительно направлены более 150 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, Иркутской и Архангельской областей. Для ликвидации ЧС в семи регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока Авиалесоохрана поднимает в небо около 100 самолетов и вертолетов, наилучшим образом приспособленных для борьбы с труднодоступными и удаленными пожарами», — сообщили агентству в пресс-службе Авиалесохраны. Там добавили, что, по данным на 8 августа 2023 года, на территории ЯНАО идут работы по тушению 22 пожаров на площади, пройденной огнем 2,4 тыс га. Сложность борьбы с огнем обусловлена тем, что все действующие очаги являются труднодоступными и удаленными. Ранее агентство писало о том, что в ЯНАО из-за напряженной обстановки с лесными пожарами власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с последствиями стихии в округ прибыли специалисты из Тюменской и Иркутской областей.

Для тушения лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Якутии дополнительно направлены более 150 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, Иркутской и Архангельской областей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «Для помощи Якутии и Ямалу в борьбе с пожарами дополнительно направлены более 150 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, Иркутской и Архангельской областей. Для ликвидации ЧС в семи регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока Авиалесоохрана поднимает в небо около 100 самолетов и вертолетов, наилучшим образом приспособленных для борьбы с труднодоступными и удаленными пожарами», — сообщили агентству в пресс-службе Авиалесохраны. Там добавили, что, по данным на 8 августа 2023 года, на территории ЯНАО идут работы по тушению 22 пожаров на площади, пройденной огнем 2,4 тыс га. Сложность борьбы с огнем обусловлена тем, что все действующие очаги являются труднодоступными и удаленными. Ранее агентство писало о том, что в ЯНАО из-за напряженной обстановки с лесными пожарами власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с последствиями стихии в округ прибыли специалисты из Тюменской и Иркутской областей.