Генерал-полковник Марченков: Суровикин никогда не предавал присягу

09 августа 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Суровикин, как и положено офицеру, всегда оставался верным воинской присяге Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин всегда оставался верным воинской присяге, как и положено офицеру. Об этом в интервью URA.RU заявил бывший командир Суровикина, генерал-полковник Валерий Марченков. В качестве примера он привел события 1991 года, когда ГКЧП пытался устроить переворот в стране. Сам Марченков тогда командовал Таманской дивизией. Он и Суровикин после этих событий были отстранены от службы, а Суровикин оказался под арестом. «Противоречивые были команды… Нам и Кантемировской дивизии поставили задачу выставить посты и ограничить доступ людей в центр Москвы. Сергей с задачей справился. … События стали развиваться уже потом», — рассказал Марченков. Когда ГКЧП уже провалился, Марченкова и Суровикина приказом тогдашнего министра обороны Павла Грачева отстранили от службы. «Итог в том, что меня [впоследствии] восстановили в должности, а вот Сергея арестовали. … В действительности … у нас был приказ защитить общественный порядок. Этим мы и занимались, для этого и ставили посты. Сергей задание выполнил полностью. Он вообще такой: выполняет все приказы, которые поступают», — подчеркнул Марченков. «После проверки и доклада Министерства обороны Борис Ельцин отпустил Суровикина. И не просто отпустил, он оценил, что Сергей не предал присягу, понял, что Сергей не имел права поступить иначе. После этого Суровикину было разрешено поступать в академию Фрунзе, хотя вообще после ареста в академию поступать нельзя. Он ее окончил с отличием, как и академию Генштаба впоследствии», — поделился Марченков. После исчезновения Суровикина в конце июня СМИ активно муссируют слухи, что его пропажа связана с попыткой мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что генерал в отпуске; другой официальной информации о его судьбе не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин всегда оставался верным воинской присяге, как и положено офицеру. Об этом в интервью URA.RU заявил бывший командир Суровикина, генерал-полковник Валерий Марченков. В качестве примера он привел события 1991 года, когда ГКЧП пытался устроить переворот в стране. Сам Марченков тогда командовал Таманской дивизией. Он и Суровикин после этих событий были отстранены от службы, а Суровикин оказался под арестом. «Противоречивые были команды… Нам и Кантемировской дивизии поставили задачу выставить посты и ограничить доступ людей в центр Москвы. Сергей с задачей справился. … События стали развиваться уже потом», — рассказал Марченков. Когда ГКЧП уже провалился, Марченкова и Суровикина приказом тогдашнего министра обороны Павла Грачева отстранили от службы. «Итог в том, что меня [впоследствии] восстановили в должности, а вот Сергея арестовали. … В действительности … у нас был приказ защитить общественный порядок. Этим мы и занимались, для этого и ставили посты. Сергей задание выполнил полностью. Он вообще такой: выполняет все приказы, которые поступают», — подчеркнул Марченков. «После проверки и доклада Министерства обороны Борис Ельцин отпустил Суровикина. И не просто отпустил, он оценил, что Сергей не предал присягу, понял, что Сергей не имел права поступить иначе. После этого Суровикину было разрешено поступать в академию Фрунзе, хотя вообще после ареста в академию поступать нельзя. Он ее окончил с отличием, как и академию Генштаба впоследствии», — поделился Марченков. После исчезновения Суровикина в конце июня СМИ активно муссируют слухи, что его пропажа связана с попыткой мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что генерал в отпуске; другой официальной информации о его судьбе не поступало.