Бывший командир Суровикина: в армии ждут возвращения «генерала Армагеддона»

09 августа 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин пользуется большим авторитетом в армии, сообщил Валерий Марченков Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В российской армии ждут возвращения экс-командующего войсками в зоне СВО, Сергея Суровикина (в СМИ его также называют «генерал Армагеддон»). Об этом в интервью URA.RU заявил его бывший командир, генерал-полковник Валерий Марченков. Он подчеркнул, что Суровикин — талантливый военачальник, стратегия которого помогла остановить контрнаступление ВСУ. «Конечно, когда он пропал в конце июня, это вызвало недоумение. Я уверен, что личный состав армии, солдаты ждут, когда он вернется и снова будет командовать войсками», — заявил Марченков в разговоре с корреспондентом URA.RU. Генерал-полковник напомнил, что Суровикин пользуется большим авторитетом в армии. Марченков рассказал, что во время боевых действий в Чечне тот вместе с солдатами находился под огнем. Тогда же Суровикин пообещал, что за каждого убитого русского военного будет уничтожать по три боевика и сдержал слово. Также Марченков привел в пример другой эпизод из его биографии: так, в 1990-х Таджикистане генерал лично отправился на переговоры с бандитами, которые взяли в плен несколько российских солдат, рассказал собеседник агентства. Бывший командир Суровикина подчеркнул, что тот всегда был верен присяге. Первый президент России Борис Ельцин оценил это и отпустил генерала несмотря на обвинения, которые предъявлялись ему после путча в 1991 году. Тогда Суровикин пошел на прорыв баррикад у Белого дома в Москве. После попытки вооруженного мятежа, которую предпринял бизнесмен Евгений Пригожин, в СМИ появились слухи, что Суровикин исчез. В частности сообщалось, что генерал якобы находится в СИЗО. Эти слухи опровергли в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Суровикин находится на отдыхе и недоступен для связи. Военкор Ирина Куксенкова, в свою очередь, анонсировала скорое возвращение генерала в зону СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российской армии ждут возвращения экс-командующего войсками в зоне СВО, Сергея Суровикина (в СМИ его также называют «генерал Армагеддон»). Об этом в интервью URA.RU заявил его бывший командир, генерал-полковник Валерий Марченков. Он подчеркнул, что Суровикин — талантливый военачальник, стратегия которого помогла остановить контрнаступление ВСУ. «Конечно, когда он пропал в конце июня, это вызвало недоумение. Я уверен, что личный состав армии, солдаты ждут, когда он вернется и снова будет командовать войсками», — заявил Марченков в разговоре с корреспондентом URA.RU. Генерал-полковник напомнил, что Суровикин пользуется большим авторитетом в армии. Марченков рассказал, что во время боевых действий в Чечне тот вместе с солдатами находился под огнем. Тогда же Суровикин пообещал, что за каждого убитого русского военного будет уничтожать по три боевика и сдержал слово. Также Марченков привел в пример другой эпизод из его биографии: так, в 1990-х Таджикистане генерал лично отправился на переговоры с бандитами, которые взяли в плен несколько российских солдат, рассказал собеседник агентства. Бывший командир Суровикина подчеркнул, что тот всегда был верен присяге. Первый президент России Борис Ельцин оценил это и отпустил генерала несмотря на обвинения, которые предъявлялись ему после путча в 1991 году. Тогда Суровикин пошел на прорыв баррикад у Белого дома в Москве. После попытки вооруженного мятежа, которую предпринял бизнесмен Евгений Пригожин, в СМИ появились слухи, что Суровикин исчез. В частности сообщалось, что генерал якобы находится в СИЗО. Эти слухи опровергли в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Суровикин находится на отдыхе и недоступен для связи. Военкор Ирина Куксенкова, в свою очередь, анонсировала скорое возвращение генерала в зону СВО.