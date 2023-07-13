Общественники проверили московские СИЗО в поисках Суровикина

ОНК Москвы: Суровикина нет в московских СИЗО

13 июля 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Сергея Суровикина нет в московских СИЗО, сообщили в столичной ОНК Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) Сергея Суровикина нет в следственных изоляторах (СИЗО) «Матросская тишина» и «Кремлевский централ». Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы. «Генерала Суровикина нет в „Матросской тишине“ и „Кремлевском централе“», — заявил секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в своем telegram-канале . Он добавил, что также замкомандующего ОГВ нет и в СИЗО «Лефортово». Ранее с СМИ начали расходиться слухи о том, что Суровикин находится в заключении. Спустя время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что генерал находится на отдыхе и недоступен для связи. Также журналистка Ксения Собчак сообщала, что семья Суровикина продолжает сохранять генеральские привилегии даже после «исчезновения» замкома ОГВ.

Замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) Сергея Суровикина нет в следственных изоляторах (СИЗО) «Матросская тишина» и «Кремлевский централ». Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы. «Генерала Суровикина нет в „Матросской тишине“ и „Кремлевском централе“», — заявил секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в своем telegram-канале. Он добавил, что также замкомандующего ОГВ нет и в СИЗО «Лефортово». Ранее с СМИ начали расходиться слухи о том, что Суровикин находится в заключении. Спустя время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что генерал находится на отдыхе и недоступен для связи. Также журналистка Ксения Собчак сообщала, что семья Суровикина продолжает сохранять генеральские привилегии даже после «исчезновения» замкома ОГВ.