«Курганмашзавод» судится с Минобороны РФ из-за убытков

КМЗ требует Минобороны РФ возместить убытки
Оборонное предприятие «Курганмашзавод» подало иск на Министерство обороны РФ и требует возместить убытки. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда города Москвы.
«ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Министерству обороны РФ с требованием о взыскании убытков. Сумма исковых требований: 67 639 рублей», — говорится в документе. Исковое заявление было принято 12 июля 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» требует с Минпромторга более 25 млн рублей. Заседание по делу состоится в сентябре 2023 года.
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