09 августа 2023

«Курганмашзавод» судится с Минобороны РФ из-за убытков

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
КМЗ требует Минобороны РФ возместить убытки Фото:

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» подало иск на Министерство обороны РФ и требует возместить убытки. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда города Москвы.

«ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Министерству обороны РФ с требованием о взыскании убытков. Сумма исковых требований: 67 639 рублей», — говорится в документе. Исковое заявление было принято 12 июля 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» требует с Минпромторга более 25 млн рублей. Заседание по делу состоится в сентябре 2023 года.

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» подало иск на Министерство обороны РФ и требует возместить убытки. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда города Москвы. «ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Министерству обороны РФ с требованием о взыскании убытков. Сумма исковых требований: 67 639 рублей», — говорится в документе. Исковое заявление было принято 12 июля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» требует с Минпромторга более 25 млн рублей. Заседание по делу состоится в сентябре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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