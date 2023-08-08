Курганский оборонный завод требует с Минпромторга более 25 млн рублей

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» требует от Министерства промышленности и торговли РФ 25,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда города Москвы.
«ПАО „Курганмашзавод“ обратился в Арбитражный суд города Москвы к Министерству промышленности и торговли РФ с требованием о взыскании денежных средств в размере 25 499 971 рублей, о снижении размера штрафа», — говорится в картотеке. Следующее заседание по делу назначено на 6 сентября 2023 года.
URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод». Информация дополнится после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что тульский производитель оружия требует с «Курганмашзавода» свыше 32 млн рублей. На данный момент судебное заседание перенесено на сентябрь 2023 года. Также сообщалось, что оборонное предприятие судится с производителем противотанковых ракет из Саратова. КМЗ через суд добивается взыскания около одного миллиона рублей.
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