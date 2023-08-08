08 августа 2023

Курганский оборонный завод требует с Минпромторга более 25 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
«Курганмашзавод» подал в суд на Минпромторг РФ Фото:

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» требует от Министерства промышленности и торговли РФ 25,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда города Москвы.

«ПАО „Курганмашзавод“ обратился в Арбитражный суд города Москвы к Министерству промышленности и торговли РФ с требованием о взыскании денежных средств в размере 25 499 971 рублей, о снижении размера штрафа», — говорится в картотеке. Следующее заседание по делу назначено на 6 сентября 2023 года.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод». Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что тульский производитель оружия требует с «Курганмашзавода» свыше 32 млн рублей. На данный момент судебное заседание перенесено на сентябрь 2023 года. Также сообщалось, что оборонное предприятие судится с производителем противотанковых ракет из Саратова. КМЗ через суд добивается взыскания около одного миллиона рублей.

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» требует от Министерства промышленности и торговли РФ 25,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда города Москвы. «ПАО „Курганмашзавод“ обратился в Арбитражный суд города Москвы к Министерству промышленности и торговли РФ с требованием о взыскании денежных средств в размере 25 499 971 рублей, о снижении размера штрафа», — говорится в картотеке. Следующее заседание по делу назначено на 6 сентября 2023 года. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод». Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что тульский производитель оружия требует с «Курганмашзавода» свыше 32 млн рублей. На данный момент судебное заседание перенесено на сентябрь 2023 года. Также сообщалось, что оборонное предприятие судится с производителем противотанковых ракет из Саратова. КМЗ через суд добивается взыскания около одного миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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