08 августа 2023

Александр Моор попал в топ самых влиятельных губернаторов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл в Тюмень. Тюмень, моор александр, якушев владимир, мишустин михаил
Александр Моор признан одним из самых влиятельных губернаторов РФ Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 7 место в рейтинге влияния агентства политических и экономических коммуникаций. Он также признан самым влиятельным губернатором в УрФО. Доклад опубликован на сайте агентства.

«Заметна активность губернатора как в рамках избирательной кампании, так и фоновая, „рабочая“. Эффективно взаимодействие Моора с региональной элитой, в том числе с руководством ЯНАО и ХМАО. Рисков, связанных с элитными конфликтами удалось избежать. В регионе довольно эффективное политическое управление и высокая управляемость», — сообщил URA.RU федеральный политолог Дмитрий Орлов.

Высокий рейтинг губернатора в своих предвыборных кампаниях используют кандидаты в гордуму Тюмени от «Единой России». По установке от центрального штаба кандидаты расклеивают свои агитационные материалы вместе с материалами Моора.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 7 место в рейтинге влияния агентства политических и экономических коммуникаций. Он также признан самым влиятельным губернатором в УрФО. Доклад опубликован на сайте агентства. «Заметна активность губернатора как в рамках избирательной кампании, так и фоновая, „рабочая“. Эффективно взаимодействие Моора с региональной элитой, в том числе с руководством ЯНАО и ХМАО. Рисков, связанных с элитными конфликтами удалось избежать. В регионе довольно эффективное политическое управление и высокая управляемость», — сообщил URA.RU федеральный политолог Дмитрий Орлов. Высокий рейтинг губернатора в своих предвыборных кампаниях используют кандидаты в гордуму Тюмени от «Единой России». По установке от центрального штаба кандидаты расклеивают свои агитационные материалы вместе с материалами Моора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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