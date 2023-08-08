Александр Моор попал в топ самых влиятельных губернаторов России

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 7 место в рейтинге влияния агентства политических и экономических коммуникаций. Он также признан самым влиятельным губернатором в УрФО. Доклад опубликован на сайте агентства.
«Заметна активность губернатора как в рамках избирательной кампании, так и фоновая, „рабочая“. Эффективно взаимодействие Моора с региональной элитой, в том числе с руководством ЯНАО и ХМАО. Рисков, связанных с элитными конфликтами удалось избежать. В регионе довольно эффективное политическое управление и высокая управляемость», — сообщил URA.RU федеральный политолог Дмитрий Орлов.
Высокий рейтинг губернатора в своих предвыборных кампаниях используют кандидаты в гордуму Тюмени от «Единой России». По установке от центрального штаба кандидаты расклеивают свои агитационные материалы вместе с материалами Моора.
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