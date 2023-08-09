В Люберцах мигранты устроили массовую драку со стрельбой

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Протесты мигрантов в поселке Кольцово. Екатеринбург, умвд, полицейская машина, полиция, полицейский
Участники конфликта разбежались после приезда сотрудников полиции Фото:

В Подмосковье жители проснулись от выстрелов. Толпа мигрантов с палками и цепями разбежалась после приезда полиции. Об этом сообщили в соцсетях.

«Очередные разборки мигрантов в Подмосковье. В ЖК Первый Лермонтовский жители услышали выстрелы, потом увидели толпу мужчин с палками и цепями», — написали в telegram-канале «Мои Люберцы». Там отметили, что участники конфликта разбежались после приезда сотрудников полиции.

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между мигрантами в Екатеринбурге. Сотрудники отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу начали проверочные мероприятия по выявлению участников драки на детской площадке на улице Софьи Перовской.

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В Подмосковье жители проснулись от выстрелов. Толпа мигрантов с палками и цепями разбежалась после приезда полиции. Об этом сообщили в соцсетях. «Очередные разборки мигрантов в Подмосковье. В ЖК Первый Лермонтовский жители услышали выстрелы, потом увидели толпу мужчин с палками и цепями», — написали в telegram-канале «Мои Люберцы». Там отметили, что участники конфликта разбежались после приезда сотрудников полиции. Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между мигрантами в Екатеринбурге. Сотрудники отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу начали проверочные мероприятия по выявлению участников драки на детской площадке на улице Софьи Перовской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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