В Люберцах мигранты устроили массовую драку со стрельбой

В Подмосковье жители проснулись от выстрелов. Толпа мигрантов с палками и цепями разбежалась после приезда полиции. Об этом сообщили в соцсетях.
«Очередные разборки мигрантов в Подмосковье. В ЖК Первый Лермонтовский жители услышали выстрелы, потом увидели толпу мужчин с палками и цепями», — написали в telegram-канале «Мои Люберцы». Там отметили, что участники конфликта разбежались после приезда сотрудников полиции.
Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между мигрантами в Екатеринбурге. Сотрудники отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу начали проверочные мероприятия по выявлению участников драки на детской площадке на улице Софьи Перовской.
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