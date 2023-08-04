04 августа 2023

Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту драки мигрантов на детской площадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Застройщики. Курган, полиция
Полицейские устанавливают личности участников драки Фото:

Сотрудники отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу начали проверочные мероприятия по выявлению участников массовой драки на детской площадке на улице Софьи Перовской. О конфликте между двумя группами мигрантов ранее сообщали местные жители.

«Данных о пострадавших и заявлений от участников конфликта в органы внутренних дел не поступало. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личностей участников инцидента», — рассказали в telegram-канале «МВД МЕДИА».

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между мигрантами в Екатеринбурге. Конфликт произошел на одной из детских площадок Сортировки.

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Сотрудники отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу начали проверочные мероприятия по выявлению участников массовой драки на детской площадке на улице Софьи Перовской. О конфликте между двумя группами мигрантов ранее сообщали местные жители. «Данных о пострадавших и заявлений от участников конфликта в органы внутренних дел не поступало. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личностей участников инцидента», — рассказали в telegram-канале «МВД МЕДИА». Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между мигрантами в Екатеринбурге. Конфликт произошел на одной из детских площадок Сортировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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