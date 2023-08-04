Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту драки мигрантов на детской площадке

Сотрудники отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу начали проверочные мероприятия по выявлению участников массовой драки на детской площадке на улице Софьи Перовской. О конфликте между двумя группами мигрантов ранее сообщали местные жители.
«Данных о пострадавших и заявлений от участников конфликта в органы внутренних дел не поступало. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личностей участников инцидента», — рассказали в telegram-канале «МВД МЕДИА».
Ранее URA.RU сообщало о массовой драке между мигрантами в Екатеринбурге. Конфликт произошел на одной из детских площадок Сортировки.
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