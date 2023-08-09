ФСБ задержала диверсанта, взорвавшего газопровод в Крыму

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Гражданин РФ совершил подрыв газопровода в Крыму, сообщили в ФСБ Фото:

Силовые структуры произвели задержание гражданина России, подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом рассказали в ФСБ.

«Силовики задержали диверсанта, который в июне по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в Крыму», — передает сообщение федеральной службы РИА Новости. Там добавили, что в июне этого года задержанный, который является гражданином России, совершил диверсию в крымском поселке Кореиз.

Злоумышленник дал признательные показания. При обыске у него было обнаружено более двух килограмм взрывчатого вещества. Заведено уголовное дело по статье о теракте.

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Силовые структуры произвели задержание гражданина России, подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом рассказали в ФСБ. «Силовики задержали диверсанта, который в июне по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в Крыму», — передает сообщение федеральной службы РИА Новости. Там добавили, что в июне этого года задержанный, который является гражданином России, совершил диверсию в крымском поселке Кореиз. Злоумышленник дал признательные показания. При обыске у него было обнаружено более двух килограмм взрывчатого вещества. Заведено уголовное дело по статье о теракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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