ФСБ задержала диверсанта, взорвавшего газопровод в Крыму

Гражданин РФ совершил подрыв газопровода в Крыму, сообщили в ФСБ
Силовые структуры произвели задержание гражданина России, подозреваемого в диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом рассказали в ФСБ.
«Силовики задержали диверсанта, который в июне по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в Крыму», — передает сообщение федеральной службы РИА Новости. Там добавили, что в июне этого года задержанный, который является гражданином России, совершил диверсию в крымском поселке Кореиз.
Злоумышленник дал признательные показания. При обыске у него было обнаружено более двух килограмм взрывчатого вещества. Заведено уголовное дело по статье о теракте.
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