Галявиева, убившего девять человек в школе Казани, отправили в «Черный дельфин»

Ильназу Галявиеву дали пожизненный срок
новость из сюжетаМассовое убийство в казанской школе
Ильназ Галявиев, который в 2021 году совершил вооруженное нападение на школу в Казани, будет отбывать срок в колонии «Черный дельфин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.
ИК-6 находится в Соль-Илецке Оренбургской области. Здесь содержатся осужденные на пожизненный срок.
В 2021 году Галявиев открыл стрельбу в школе. Тогда погибли семь детей и два преподавателя, 20 человек получили ранения.
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