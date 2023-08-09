Галявиева, убившего девять человек в школе Казани, отправили в «Черный дельфин»

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Суд по избранию меры пресечения стрелку Ильназу Галявиеву. Казань, галявиев ильназ
Ильназу Галявиеву дали пожизненный срок Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Ильназ Галявиев, который в 2021 году совершил вооруженное нападение на школу в Казани, будет отбывать срок в колонии «Черный дельфин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

ИК-6 находится в Соль-Илецке Оренбургской области. Здесь содержатся осужденные на пожизненный срок.

В 2021 году Галявиев открыл стрельбу в школе. Тогда погибли семь детей и два преподавателя, 20 человек получили ранения.

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Ильназ Галявиев, который в 2021 году совершил вооруженное нападение на школу в Казани, будет отбывать срок в колонии «Черный дельфин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана. ИК-6 находится в Соль-Илецке Оренбургской области. Здесь содержатся осужденные на пожизненный срок. В 2021 году Галявиев открыл стрельбу в школе. Тогда погибли семь детей и два преподавателя, 20 человек получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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